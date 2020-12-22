Япония утвердила рекордный оборонный бюджет размером 51,7 млрд долларов

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Японское правительство сегодня утвердило оборонный бюджет в размере 5,34 триллиона иен (51,7 миллиарда долларов) на 2021 финансовый год, который включает финансирование разработки ракет большой дальности, двух новых военно-морских судов Aegis и истребителя нового поколения.

Однако министерство обороны отложило выделение бюджетных ассигнований на модернизацию истребителей F-15, которые позволят им нести крылатые ракеты большой дальности, нацеленные на защиту юго-западной цепи островов Японии, информирует enovosty.com/news.

Проект бюджета увеличен на 0,5% по сравнению с 2020 финансовым годом, включая расходы, связанные с размещением военных баз США, сообщает Kyodo News.

Бюджет включает 33,5 миллиарда йен (323,6 миллиона долларов) на разработку отечественных противостоящих ракет. На разработку ракет потребуется пять лет, поскольку министерство расширит дальность стрельбы разрабатываемых им ракет класса «поверхность-корабль», и они, вероятно, будут с дальностью полета 900 км.

Еще 1,7 миллиарда йен (16,42 миллиона долларов) было выделено на строительство двух судов Aegis в качестве альтернативы наземной системе Aegis Ashore. Общая стоимость пятилетнего проекта оценивается в 500 миллиардов йен (4,83 миллиарда долларов).

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Правительство также решило потратить 57,6 миллиарда йен (556,3 миллиона долларов) на разработку истребителя следующего поколения, который заменит стареющий самолет F-2 Сил самообороны ПВО, и выделит 15,5 миллиарда йен (149,7 миллиона долларов) отдельно на соответствующие исследования. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. возглавит проект при поддержке Lockheed Martin Corp.

Также министерство выделило 119,1 миллиарда йен (1,15 миллиарда долларов) на космическое пространство. Этот бюджет включает затраты на исследования оптического телескопа для наблюдения за неопознанными объектами и группировки спутников для обнаружения гиперзвукового оружия. Такое оружие, способное лететь быстрее и ниже баллистических ракет, также разрабатывается Китаем и Россией.

Япония выделила 30,1 миллиарда йен на киберпространство, включая создание подразделения Сил самообороны (SDF) из 450 человек и еще одной группы для защиты компаний, связанных с обороной, от кибератак; затраты на исследования в размере 2,8 миллиарда иен для системы уничтожения воздушных угроз, в том числе беспилотных летательных аппаратов, с помощью мощного лазера; и 400 миллионов йен на тестирование технологии 5G следующего поколения.

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Источник: Defenseworld