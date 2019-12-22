В результате двух мощных ураганов на юге Европы погибли восемь человек

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Из-за ураганов, обрушившихся на Испанию, Португалию, а также южную часть Франции, погибли восемь людей.

На протяжении этой недели на территории Европы произошло два сильных урагана. В среду во Франции, Испании и Португалии бушевал шторм Эльза, а вчера, 21 декабря, — ураган Фибиен. Порывы ветра в субботу достигали 170 км/ч, информирует enovosty.com/news.

В связи с непогодой в испанской Галисии более тысячи жилых домов оказались отрезанными от света. Во многих аэропортах отменены рейсы. А в Португалии из-за подтопления железнодорожной дороги приостановили движение поездов по маршруту Лиссабон-Порто. Железнодорожные вокзалы не работают и в таких французских городах: Бордо, Андай и Тулуза.

На данный момент спасатели сообщают, что от штормов погибли восемь человек.

Ураган немного затронул и южную часть Великобритании. Там из-за сильных ливней из берегов вышли реки. А в городе Чертси торнадо спровоцировал повреждения нескольких машин и домов.

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Наводнение также не обошло стороной и Италию. Вчера, 21 декабря, уровень воды в Венеции повысился до 120 см над уровнем моря. Приблизительно 30% города оказались затопленными.