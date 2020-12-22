США ужесточают санкции против китайских компаний, — Reuters
США опубликовали список китайских компаний, свяанных с военными
Администрация Трампа опубликовала список китайских компаний, которые занимаются производством военной продукции или являются заказчиком продукции военного назначения. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
В список вошли Шанхайский институт дизайна и исследований самолетов (Shanghai Aircraft Design and Research Institute), который проектирует самолеты COMAC, компания Shanghai Aircraft Manufacturing Co, которая производит самолеты COMAC.
Китай призвал Соединенные Штаты прекратить «ошибочные действия» и относиться ко всем компаниям одинаково. Позднее в Министерстве торговли Китая сообщили, что Китай решительно выступает против включения китайских компаний в список США и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.
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Ранее сообщалось, что США ужесточили санкционный удар по России. Министерство торговли США в понедельник опубликовало перечень российских компаний, организаций и ведомств, для которых вводится особый экспортный режим.