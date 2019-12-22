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Букингемский дворец сделал заявление в связи со слухами об отречении королевы Елизаветы

Главная » Последние новости » Новости мира » Букингемский дворец сделал заявление в связи со слухами об отречении королевы Елизаветы
 
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В Букингемском дворце опровергли информацию о том, что Елизавета II планирует сделать королём принца Чарльза в 2021 году, когда королеве исполнится 95 лет.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на источник во дворце. Представитель королевской семьи сообщил, что нет планов сделать принца Чарльза регентом не только тогда, когда королеве исполнится 95 лет, но и в любой другой момент, информирует enovosty.com/news.

Напомним, ранее появилась информация, что в течение 18 месяцев Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза.

Наследник престола 71-летний принц Уэльский уже давно готовится к вступлению на престол. Чарльз и его жена Камилла Паркер Боулз мечтают переехать из их нынешнего дома в Кларенс-хаусе в Букингемский дворец, когда наступит великий день.

Давно было предположение, что когда Королеве исполнится 95 лет, она уйдет от общественных обязанностей, так же, как и ее муж принц Филипп.

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«Увеличение активности принца Чарльза на различных мероприятиях в последние годы является признаком того, что он готов стать королем. Кроме того, принц Уильям увеличивает свои королевские обязанности, показывая, что он способен стать королем, когда придет время». — говорит источник в королевском дворе.

Скорее всего между принцами — отцом и сыном возможна нешуточная борьба за трон и влияние в королевском дворце и Великобритании. О том, какие страсти разгораются между будущими потенциальными королевами свидетельствует яркое фото обмена взглядами между Камиллой Паркер Боулз и Кейт Миддлтон, сделанное нынешней осенью.

Букингемский дворец сделал заявление в связи со слухами об отречении королевы Елизаветы


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