ВМС США отправили в Южно-Китайское море эсминец с управляемыми ракетами

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ВМС США отправили в Южно-Китайское море эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Barry (DDG 52) для проведения операций по обеспечению безопасности на море и обеспечения мира и стабильности в регионе.

«Постоянное присутствие в Южно-Китайском море жизненно важно для поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказал командир USS Barry Крис Гал. «Свобода всех стран плавать в международных водах имеет решающее значение. Вчерашний транзит USS Barry через Тайваньский пролив обеспечил право и вселил уверенность во все страны, что они смогут торговать и общаться в Южно-Китайском море», информирует enovosty.com/news.

«Количество рыбацких лодок и торговцев, которые ежедневно проходят в этих водах и ведут свои дела здесь — невероятно, — сказал лейтенант Джордан Брукс, один из палубных офицеров USS Barry.

Эсминцы с управляемыми ракетами ВМС США, входящие в состав 15-й эскадрильи Destroyer Squadron, крупнейшей эскадрильи американских эсминцев, постоянно присутствуют в Южно-Китайском море.

«В апреле этого года USS Barry провел операцию по свободе судоходства вокруг Парасельских островов, а затем встретился с ударной группой USS America для операций в Южно-Китайском море», — сказал лейтенант-командир Тимоти Бейкер, офицер по планам и тактике USS Barry. «Независимо от того, действует ли он независимо или в составе более крупной группы, USS Barry служит наглядным символом подавляющей силы, которую Соединенные Штаты могут использовать для отражения агрессии».

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Поддерживая постоянное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, USS Barry в этом году проплыл более 65 000 морских миль и участвовал в восьми многонациональных учениях вместе с партнерами из Австралии, Канады, Японии и Республики Корея. Совсем недавно USS Barry участвовал в «Keen Sword», проводимых раз в два года учениях, направленных на повышение боевой готовности и взаимодействия между Японией и США, одновременно укрепляя отношения и демонстрируя решимость США поддерживать интересы безопасности союзников и партнеров в регионе.

USS Barry направлен в Йокосука, Япония, и приписан к 15-й эскадрилье эсминцев. USS Barry работает в зоне операций 7-го флота в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Источник: Defence-blog

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