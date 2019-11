В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет (ВИДЕО)

В международном аэропорту Лос-Анджелеса у самолета после взлета загорелся двигатель

В международном аэропорту Лос-Анджелеса у самолета после взлета загорелся двигатель, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться на аэродром. Об этом сообщает CBS LA, информирует enovosty.com/news.

«Как только самолет поднялся с земли, мы услышали четыре сильных взрыва. С правой стороны, с внутренней стороны, взорвался и загорелся двигатель, — рассказал один из пассажиров.

Некоторые из 347 пассажиров, находившихся на борту, начали кричать, другие — плакать. В результате инцидента никто не пострадал.

EMERGENCY LANDING: Flames shoot out of a plane’s engine that just took off from LAX. Hear from terrified passengers tonight on @ABCWorldNews #LAX #Plane #Emergencylanding pic.twitter.com/wMKLttLkQB

— Will Carr (@WillCarr) 21 ноября 2019 г.