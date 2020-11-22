РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

22.11.2020 г.
18:00Страны-члены НАТО разработают вертолет нового поколения
17:00ВМС США отправили в Южно-Китайское море эсминец с управляемыми ракетами
16:00Франция собирается приобрести самолеты E-2D Advanced Hawkeye
12:40В Китае открылся самый безопасный парк развлечений, который приспособили к пандемии
08:00ВМС США вооружили свои субмарины новой беспилотной авиационной системой
21.11.2020 г.
22:15Россия закрыла въезд в страну 25 представителям Великобритании в ответ на санкции из-за «дела Магнитского»
21:56Закодируют всех: Глава Китая на саммите G20 предложил создать международную систему «кодов здоровья»
Все новости мира

Аналитика

22.11.2020

Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США

Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Несмотря на затянувшиеся разборки по поводу массовых фальсификаций в Америке, приход к власти в Белом доме Джозефа Байдена является реальным. В связи ...
20.11.2020

Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"

Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, пустышки и темные лошадки
Сразу три разработчика вакцины от коронавируса с оптимизмом заявили о невероятной эффективности препарата. Такие заявления вполне могут знаменовать собой ...
18.11.2020

Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский

Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Кого стоит винить Трампу в своем проигрыше на выборах в США, почему много молодых американцев влюблены в коммунистическую идею Берни Сандерса, кто они, ...

Последние новости

22.11.2020 г.
19:20 Ученые рассказали, как долго антитела защищают от повторного заражения COVID-19
18:30 Цветы, припорошенные снегом: Украину "накрыла" зимняя сказка (ФОТО)
18:00 Страны-члены НАТО разработают вертолет нового поколения
17:00 ВМС США отправили в Южно-Китайское море эсминец с управляемыми ракетами
16:00 Франция собирается приобрести самолеты E-2D Advanced Hawkeye
14:30 Ученые определили количество и массу частиц коронавируса в организме зараженного
13:20 Полицейским могут разрешить без причины останавливать автомобили ночью и в выходные
12:40 В Китае открылся самый безопасный парк развлечений, который приспособили к пандемии
12:26 Стала известна цена американской вакцины от COVID-19
12:25 100 новых и 50 модернизированных пассажирских вагонов ждут «Укрзализныцю» в 2021 году
11:10 Карантин выходного дня: почему полиция Киева вместо штрафов раздает маски (ВИДЕО)
10:27 Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с новоиспеченными отцами (ВИДЕО)
09:30 Пандемия COVID-19 может привести к эпидемии кори, – ученые
09:00 Будет необычно и сказочно: стало известно, как в Киеве будут встречать Новый год-2021
08:30 Украина сократила экспорт яиц почти на 20%
08:00 ВМС США вооружили свои субмарины новой беспилотной авиационной системой
07:32 Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворцев, - Арестович
07:30 Шмыгаль подтвердил подготовку правительства к жесткому карантину
07:00 Синоптики рассказали, где в Украине 22 ноября выпадет снег
21.11.2020 г.
23:00 Врач-анестезиолог рассказал, будут ли эффективны антибиотики при COVID-19
23:00 Возле метро "Академгородок" в Киеве полностью сгорела маршрутка - ГСЧС
22:53 У всех нас была свобода не идти на Майдан, но миллионы выбрали ответственность на нем быть, - Юрий Бутусов
22:15 Россия закрыла въезд в страну 25 представителям Великобритании в ответ на санкции из-за «дела Магнитского»
21:56 Закодируют всех: Глава Китая на саммите G20 предложил создать международную систему «кодов здоровья»
21:40 "Гулять, так гулять": карантин выходного дня высмеяли смешными фотожабами
20:59 С шинами, фаерами и асфальтом: активисты провели акцию в Феофании, где лечится Зеленский (ФОТО)
20:17 Полиция в Париже применила водометы: протестующие бросают в правоохранителей бутылки и петарды (ВИДЕО)
17:50 "Человечество ждет очень суровая зима": Билл Гейтс сказал когда закончится пандемия COVID-19
15:10 Слуга народа Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме
13:20 Число проголосовавших за Байдена избирателей приближается к рекордным 80 млн
13:11 Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа, - Зеленский
12:13 Лидеры гонки в борьбе с пандемией COVID-19: ученые из Германии и США заявили об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавируса
11:51 Завоевание Африки: Россия построит крупнейшую военную базу в Судане
07:35 Летающий автомобиль в Нидерландах получил право ездить по дорогам
07:15 Лукашенко заявил о возможном начале гражданской войны в Беларуси
20.11.2020 г.
23:00 Кто вооружил Баку беспилотниками, принесшими Азербайджану победу в Карабахе - СМИ
18:56 Биткоин уже почти $20 тысяч и готовится поставить исторический рекорд
18:17 Зеленский и Шмыгаль не обращают внимания на мародеров из ФГИУ, которые топят Электротяжмаш — эксперт
17:56 Названа самая неблагоприятная для распространения коронавируса погода
17:40 Новый президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод войск РФ из Приднестровья
17:08 Вооруженный мужчина взял в заложники девять человек в центре Тбилиси (ВИДЕО)
15:04 Нас ждёт третья волна коронавируса: Врач предупредил о пике заболевания в Украине
14:55 Будет строго: В полиции рассказали, как будут наказывать за игнор масок
14:48 Украинский город ввел налоговые каникулы для бизнеса
14:45 "Дороги стали безопаснее": Геращенко рассказал о новых штрафах для водителей
14:34 Берлин отказал лоббистам РФ в гарантии для "Северного потока-2"
14:14 Время Москвы кончилось: В РФ рассказали о больших планах Турции
12:59 Во Франции нашли уникальную вазу
12:49 ВМС Японии получили новый фрегат Kumano 30FFM (ВИДЕО)
12:29 В Италии успешно прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E (ФОТО)
12:09 В Украине прошли огневые испытания новой РСЗО "Буревій" (ВИДЕО)
11:49 Топ-10 самых надежных семейных авто
11:38 Сенегал атаковала неизвестная болезнь (ВИДЕО)
11:28 В Мексике парламент разрешил использовать марихуану для отдыха, - Reuters
10:57 В Германии мужчина устроил резню
10:49 Украину накроют дожди (КАРТА)
09:59 Китай накрыл мощный снегопад
09:39 В Украине новый антирекорд по COVID-19
09:28 ЕС призывает расследовать военные преступления в Карабахе
08:58 В НАТО назвали важное условие вступления Украины в Альянс
Все новости »

Страны-члены НАТО разработают вертолет нового поколения

Главная » Последние новости » Новости мира » Страны-члены НАТО разработают вертолет нового поколения
 
Печать Отправить на почту

 

 

19 ноября НАТО объявила, что Франция, Германия, Греция, Италия и Соединенное Королевство подписали письмо о намерениях по проекту создания вертолетов нового поколения (NGRC) Организации Североатлантического договора (НАТО).

Подробности были приведены в пресс-релизе, чтобы объявить, что значительное количество средних многоцелевых вертолетов, которые в настоящее время эксплуатируются союзниками, достигнут конца своего жизненного цикла в период 2035-2040 годов и в последующий период, с последующей необходимостью их замены, информирует enovosty.com/news.

Проект посвящен модернизации существующего парка вертолетов и является одним из проектов НАТО High Visibility Projects (HVP).

Согласно последнему пресс-релизу, проект Next Generation Rotorcraft нацелен на разработку решения для этих предстоящих требований, используя широкий спектр последних достижений в технологии, методах производства, а также операционных концепций.

В ближайшие годы эксперты из всех пяти стран будут осуществлять исчерпывающую программу работы, начав с определения четкого перечня требований и многоэтапного плана сотрудничества.

Читайте: Китайская армия использовала дроны для ведения ракетного удара с вертолета

Министры обороны пяти союзников подписали письмо о намерениях по разработке совершенно нового вертолетного оборудования. Подпись ставилась виртуально из столиц стран-участниц.

«Инвестируя наши ресурсы и направляя наши инициативы в области развития на многонациональной основе, мы добиваемся того, чтобы союзники располагали наилучшими имеющимися возможностями, которые помогают поддерживать технологические достижения НАТО», — подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанна.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 2076

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины
Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко
Выборы в США, или Предсмертные конвульсии демократии
Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?
Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Все статьи





Читайте также

В Италии успешно прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E (ФОТО)
 В НАТО назвали важное условие вступления Украины в Альянс
Китайская армия использовала дроны для ведения ракетного удара с вертолета
 Украинские военные будут сдавать тест на уровень владения английским языком
Украинский Ан-124 успешно доставил в Филиппины пять вертолетов (ФОТО)
 Последний RQ-4D Phoenix был передан НАТО в рамках программы AGS
НАТО получит пятый и последний самолет RQ-4D Phoenix в рамках программы AGS НАТО
 Грузия уже должна была быть в НАТО, дальше – Украина, - американский генерал

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Тор»
Зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf (Великобритания)
Зенитная установка ЗУ-23-2
Ракета управляемая противотанковая "Комбат"
Вся армия    >>

Персоны

Зеленский
Владимир
Коломойский
Игорь
Жириновский
Владимир
Кихтенко
Александр
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Гулять, так гулять": карантин выходного дня высмеяли смешными фотожабами (5558)

Шмыгаль подтвердил подготовку правительства к жесткому карантину (2734)

Будет необычно и сказочно: стало известно, как в Киеве будут встречать Новый год-2021 (2706)

С шинами, фаерами и асфальтом: активисты провели акцию в Феофании, где лечится Зеленский (ФОТО) (2662)

Для ЗСУ представили легку тактичну бойову машину (ФОТО) (2142)

Страны-члены НАТО разработают вертолет нового поколения (2042)

Карантин выходного дня: почему полиция Киева вместо штрафов раздает маски (ВИДЕО) (1668)

Шмигаль підтвердив підготовку уряду до жорсткого карантину (1608)

Ученые рассказали, как долго антитела защищают от повторного заражения COVID-19 (1606)

Полицейским могут разрешить без причины останавливать автомобили ночью и в выходные (1508)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ

Шариковы с железной дороги

Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Как улучшить состояние легких и не допустить пневмонии при COVID-19 - врач-физиотерапевт (12181)

Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский (10236)

Карпати засипало снігом: в Мережі з'явилися вражаючі кадри гір, що "потонули" в снігу (ФОТО) (9309)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help




bigmir)net TOP 100

 