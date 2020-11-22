Страны-члены НАТО разработают вертолет нового поколения

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19 ноября НАТО объявила, что Франция, Германия, Греция, Италия и Соединенное Королевство подписали письмо о намерениях по проекту создания вертолетов нового поколения (NGRC) Организации Североатлантического договора (НАТО).

Подробности были приведены в пресс-релизе, чтобы объявить, что значительное количество средних многоцелевых вертолетов, которые в настоящее время эксплуатируются союзниками, достигнут конца своего жизненного цикла в период 2035-2040 годов и в последующий период, с последующей необходимостью их замены, информирует enovosty.com/news.

Проект посвящен модернизации существующего парка вертолетов и является одним из проектов НАТО High Visibility Projects (HVP).

Согласно последнему пресс-релизу, проект Next Generation Rotorcraft нацелен на разработку решения для этих предстоящих требований, используя широкий спектр последних достижений в технологии, методах производства, а также операционных концепций.

В ближайшие годы эксперты из всех пяти стран будут осуществлять исчерпывающую программу работы, начав с определения четкого перечня требований и многоэтапного плана сотрудничества.

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Министры обороны пяти союзников подписали письмо о намерениях по разработке совершенно нового вертолетного оборудования. Подпись ставилась виртуально из столиц стран-участниц.

«Инвестируя наши ресурсы и направляя наши инициативы в области развития на многонациональной основе, мы добиваемся того, чтобы союзники располагали наилучшими имеющимися возможностями, которые помогают поддерживать технологические достижения НАТО», — подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанна.

Источник: Defence-blog