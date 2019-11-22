Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Чудеса макияжа от визажистки, которая работает с порноактерами

Все фото »

Новости мира

22.11.2019 г.
18:27В Италии научились строить дешевые экологические дома по цене iPhone
17:59Panasonic построит в Японии еще один "город будущего"
17:47Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH
16:58В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет (ВИДЕО)
16:23Associated Press: Мировые фондовые индексы растут на фоне потепления в отношениях между США и Китаем
14:20Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло
07:30В Австралии собрали более $750 тысяч для пострадавших в пожарах коал
Все новости мира

Аналитика

22.11.2019

Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова

Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
Ответ на вопрос о том, почему новоявленная власть срочно вознамерилась взять к ногтю медиа, очевиден. За неполных полгода Зе-команда и фракция «слуг ...
20.11.2019

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
В мире насчитывается уже более двадцати моделей смартфонов, способных подключаться к 5G-сети. Доля 5G-моделей смартфонов в 2020 году вырастет с 1% до ...
19.11.2019

Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор

Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Украинская сторона готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате, Зеленский и Тимошенко обменялись колкими фразами, ...

Последние новости

22.11.2019 г.
19:33 СБУ блокировала авиаконтрабанду дронами каннабиса
19:25 В столице повысились тарифы на воду: известны цифры
19:18 Россия отказалась признавать международные законы
18:52 Российский фейк: Турция опровергла информацию о паромах в Крым
18:45 Контрабандисты атаковали пограничников: детали ЧП на границе Украины
18:27 В Италии научились строить дешевые экологические дома по цене iPhone
18:17 Импорт из РФ уничтожает энергетику и угледобычу: появилось обращение к Зеленскому
17:59 Panasonic построит в Японии еще один "город будущего"
17:47 Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH
17:15 Reuters: В Грузии протестующие блокируют государственные учреждения
16:58 В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет (ВИДЕО)
16:48 В Лондоне Гончарук призвал инвестировать в Украину
16:23 Associated Press: Мировые фондовые индексы растут на фоне потепления в отношениях между США и Китаем
15:56 Чистая прибыль в банковском секторе выросла в 3,5 раза
15:27 В Киеве лихач вылетел с дороги, протаранив две машины (ВИДЕО)
15:08 Во время презентации Илоном Маском автомобиля с бронированными окнами у Tesla треснули стекла
15:00 Стал известен размер зарплаты домработницы Кейт Миддлтон
14:40 Ученые разработали нейросеть, которая поможет выявить вражеских снайперов с помощью трех смартфонов
14:20 Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло
14:00 Американский школьник создал Bluetooth-колонку в форме огромного Apple AirPod (ФОТО)
13:40 Стало известно, порадует ли теплом погода на выходных в Украине
13:20 Новый глава Укравтодора рассказал, когда в Украине появится первый автобан
13:00 Авторитетное британское издание внесло Киев в рейтинг гастрономических столиц Европы
12:45 Во время полета над Лос-Анджелесом в пассажирском лайнере вспыхнул пожар (ВИДЕО)
12:30 На аукционе в США за рекордную сумму продали самый первый комикс Marvel
12:15 В Киеве на новогодние праздники ввели запрет на фейерверки и алкоголь
12:11 Импорт электроэнергии из РФ приносит золотые горы компании Коломойского и российскому "Интер РАО", - Кучеренко
12:00 Илон Маск представил новейший пикап Tesla - Cybertruck (ВИДЕО)
10:58 Есть пять способов: Жителям столицы рассказали, как сэкономить на оплате электроэнергии
10:36 Судьба трусов пока неизвестна: В РФ ярко протроллили мародеров, ограбивших корабли
10:27 В лидерах - Киев: В Украине строится более 2000 жилых комплексов, - эксперт
10:14 Известный журналист опозорил Захарову из-за кражи унитазов с кораблей ВМСУ
10:14 Украинцы не хотят легализации азартных игр, - исследование
09:39 Минское "трио" загнало Кремль на встречу в Париж, - адвокат
09:37 Годовщина Майдана: Адвокат объявила голодовку
09:06 Враг ударил ракетами по ВСУ: много раненых
09:04 Трамп подписал временный бюджет США
09:02 Украина оказалась в пятёрке самых заминированных стран мира
07:50 Фотофиксация нарушений ПДД в Украине: как избежать штрафа
07:40 Принц Эндрю не отказывался от своих обязанностей: его уволила королева Елизавета II, - СМИ
07:30 В Австралии собрали более $750 тысяч для пострадавших в пожарах коал
07:15 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева просит смягчить приговор
07:00 Трамп попросил главу корпорации Apple помочь в создании сетей 5G в США
00:28 Прокуратура Израиля решила предъявить обвинения Нетаниягу по трем уголовным делам
21.11.2019 г.
21:59 Компания Karma презентовала электрический гиперкар (ФОТО)
21:53 Приостановили выплаты на ребенка: как в Украине назрел крупный денежный скандал
21:42 "Л/ДНР" сменили тактику: на Донбассе пострадали трое бойцов ВСУ
21:25 Чехия распродаст свой парк ударных вертолетов МИ-24, - Злой Одессит
21:02 Пилот случайно перепутал Киев с Москвой: подробности (ВИДЕО)
20:52 Война на Донбассе: в Евросоюзе рассказали, каких новых шагов ждут от Украины
20:42 В Китае разъяренный лебедь едва не утопил в озере пса (ВИДЕО)
20:24 СБУ блокировала попытку вербовки украинской чиновницы террористами «МГБ ЛНР»
19:59 Рост российской экономики потерялся при транспортировке
19:36 Взорвалась ядерная подлодка: появились новые детали морского ЧП с выбросом радиации
19:26 Алексей Дорошенко рассказал о влиянии введения рынка земли на стоимость сельскохозяйственной продукции
19:15 Инициативы по реприватизации "Укртелекома" исходят от прошлого руководства ФГИ, планировавшего продать его другому собственнику, – СМИ
18:59 США успешно провели испытание танка SEPv3
18:50 Отставка Яременко и Геруса может стать частью расставания Зеленского с Коломойским - СМИ
18:26 Рожкова рассказала о переговорах с МВФ
18:24 Украинцы смогут застраховать цену на газ в случае остановки транзита
Все новости »

Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH

Главная » Последние новости » Новости мира » Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH
 
Печать Отправить на почту

 

 

Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH

Морские пехотинцы США принимают участие в совместных военных учениях США и Индии Tiger TRIUMPH. Об этом сообщает Defemce blog , информирует enovosty.com/news.

В девятидневных учениях Tiger TRIUMPH приняли участие более 500 морских пехотинцев и моряков США и 1200 индийских моряков, солдат и летчиков. Благодаря Tiger TRIUMPH вооруженные силы США и Индии обмениваются знаниями и учатся друг у друга, а также устанавливают личные и профессиональные отношения.

Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH

Во время Tiger TRIUMPH военные силы США и Индии провели учения по оказанию гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий, направив объединенные силы Индии и США с корабля на берег на борьбу с гипотетическим стихийным бедствием. Находясь на берегу, силы проводили ограниченное патрулирование, доставляли жертв в медицинские учреждения, добывали и распределяли питьевую воду.

Читайте: В Сирии совершили атаку на российский бронетранспортер

Ключевым моментом учений стало то, что морские пехотинцы США использовали бронетранспортеры AVV наравне со своими индийскими коллегами, которые управляли советскими боевыми машинами-амфибиями БМП-2.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 72

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

10 тысяч клиентов за полгода: LeoWallet о перспективах электронных кошельков
Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания
Продажа отечества. Оптом и недорого
Все статьи


Читайте также

В Сирии совершили атаку на российский бронетранспортер
 В Киеве презентовали новый БТР "Атаман-3" (ФОТО)
Британская оборонная компания представила новую конфигурацию десантных кораблей-амфибий
 Reuters: Китай стягивает дополнительные войска в Гонконг
Нацгвардия будет патрулировать украинские города: что нужно знать
 ВСУ приняли на вооружение новую бронетехнику
ОБСЕ зафиксировала очередные доказательства присутствия РФ на Донбассе
 Очередные "высококлассные учения": В России пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Кажан-2»
Cамолет штурмовик AMX ACOL (Италия)
Миномет 120-мм «Молот»
Автомат «Малюк»
Вся армия    >>

Персоны

Алишер
УСМАНОВ
Оксана
МАРЧЕНКО
Василий
ГРИЦАК
Сергей
ДУМЧЕВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какая зима ожидает украинцев: составлен прогноз на декабрь (9574)

С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф (8127)

Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева (7913)




Свобода слова



help

bigmir)net TOP 100

 