Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH

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Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH

Морские пехотинцы США принимают участие в совместных военных учениях США и Индии Tiger TRIUMPH. Об этом сообщает Defemce blog , информирует enovosty.com/news.

В девятидневных учениях Tiger TRIUMPH приняли участие более 500 морских пехотинцев и моряков США и 1200 индийских моряков, солдат и летчиков. Благодаря Tiger TRIUMPH вооруженные силы США и Индии обмениваются знаниями и учатся друг у друга, а также устанавливают личные и профессиональные отношения.

Во время Tiger TRIUMPH военные силы США и Индии провели учения по оказанию гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий, направив объединенные силы Индии и США с корабля на берег на борьбу с гипотетическим стихийным бедствием. Находясь на берегу, силы проводили ограниченное патрулирование, доставляли жертв в медицинские учреждения, добывали и распределяли питьевую воду.

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Ключевым моментом учений стало то, что морские пехотинцы США использовали бронетранспортеры AVV наравне со своими индийскими коллегами, которые управляли советскими боевыми машинами-амфибиями БМП-2.