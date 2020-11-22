Франция собирается приобрести самолеты E-2D Advanced Hawkeye

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Франция планирует купить три самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW & C) E-2D Advanced Hawkeye для замены старых самолетов E-2C Hawkeye ВМФ.

«Как и E-2C Hawkeye, в настоящее время находящийся на службе у французского флота и реализуемый эскадрильей Flottille 4F, три самолёта E-2D Advanced Hawkeye будут размещены на военно-морской авиабазе Ланн-Бихуэ (Бретань) и развернуты на авианосце «Шарль де Голль»», — сообщает Naval News со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции, информирует enovosty.com/news.

США дали зеленый свет для продажи трех самолетов E-2D Advanced Hawkeye и сопутствующего оборудования Франции на сумму 2 миллиарда долларов в июле этого года. Французский флот будет вторым после Японии, владеющий этими самолетами.

Как и в случае с E-2C, Франция будет единственным неамериканским оператором Advanced Hawkeye, который разместит их на борту авианосцев. В заявлении Минобороны добавлено, что самолеты AEW & C гарантируют безопасность авианосной ударной группы, которой они предоставляют уникальные возможности для дистанционного обнаружения и идентификации угроз, управления и контроля воздушных средств для операций воздух-море, а также проецирования мощности на море и приземления с авианосца.

Построенный Northrop Grumman, радар AESA, кабина и каналы передачи данных самолета значительно улучшены по сравнению с его предшественником E-2C. Новые самолеты также можно заправлять в полете. Они будут адаптированы к требованиям Франции путем интеграции специального компьютера, разработанного Французской службой аэрокосмической промышленности (SIAé), который гарантирует возможность автономного обновления системы.

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Источник: Defenseworld