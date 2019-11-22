Associated Press: Мировые фондовые индексы растут на фоне потепления в отношениях между США и Китаем

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Мировые фондовые индексы показали рост после заявления Си Цзиньпина о прогрессе в торговых переговорах с США

Мировые фондовые индексы показали рост на фоне заявления китайского президента Си Цзиньпина о прогрессе в торговых переговорах с США. Об этом сообщает Элейн Кюртенбах в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Президент Китая Си Цзиньпин встретился с американской делегацией в Пекине, после чего сообщил, что будет работать над разрешением 18-месячного спора о тарифах с Вашингтоном и в любом случае будет “спорить и бороться” и отстаивать интересы КНР.

Британский FTSE 100 вырос на 1,1% до 7 318,86, в то время как CAC 40 во Франции увеличился на 0,3% до 5 897,60. Немецкий DAX вырос на 0,2% до 13 167,08. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли почти на 0,2%.

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В Азии японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,3% до 23 112,88, а индекс Hang Seng в Гонконге поднялся на 0,5% до 26 595,08. Индекс Kospi в Южной Корее увеличился на 0,3% до 2101,96, а S&P ASX 200 в Австралии поднялся на 0,6% до 6 709,80.