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Associated Press: Лагард просит правительства стран-членов ЕС помочь экономическому росту

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Лагард просит правительства стран-членов ЕС помочь экономическому росту
 
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Лагард сообщает, что целенаправленные государственные расходы стран-членов ЕС помогут поддержать экономический рост

Новый президент Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристина Лагард сообщает, что целенаправленные государственные расходы стран-членов ЕС помогут поддержать экономический рост в еврозоне. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

В своей первой официальной речи Лагард советовала некоторым европейским странам жестко контролировали свои бюджеты, подчеркивая при этом, что очень экономный подход к государственным расходам также очень опасен.

Associated Press: Лагард просит правительства стран-членов ЕС помочь экономическому росту

Лагард сообщила, что «сегодня, в первую очередь, необходимо осуществлять инвестиции в общее будущее, которое будет более продуктивным, более цифровым и, безусловно, более экологичным», и предупредила, что государственные расходы в еврозоне «по-прежнему несколько ниже своего докризисного уровня»

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Она также сказала, что ЕЦБ начнет стратегический пересмотр своей денежно-кредитной политики «в ближайшем будущем» и будет «постоянно отслеживать побочные эффекты» своей текущей позиции с низкими процентными ставками.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 196

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