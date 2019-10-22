Ветераны войны с ИГИЛ обвиняют Трампа в “предательстве союзников”

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Решение США выйти из северо-восточной Сирии, оставив своих партнеров, Сирийские демократические силы, было «гнилым политическим решением», по словам ветерана кампании против ИГИЛ

Объявление Трампа о выводе американских войск из небольшой части контролируемой курдами северо-восточной Сирии открыло дверь для турецкого вторжения и привело к хаосу, в результате которого десятки тысяч мирных жителей покинули этот район. Есть сообщения о военных преступлениях, совершаемых против мирных жителей и военнопленных, информирует enovosty.com/news.

Ветераны войны с ИГИЛ в Сирии и Ираке выступают против решения президента Дональда Трампа внезапно вывести войска из северо-восточной Сирии, заявив, что это решение было «гнилым» и является «утратой американской чести».

Уэс Брайант, летчик в отставке и соавтор книги «Охота за халифатом: война Америки с ИГИЛ», сказал изданию Business Insider, что решение Трампа вывести американские войска из северо-восточной Сирии на прошлой неделе было «предательством людей, с которыми мы боролись против общего врага «, и назвал решение» стратегической ошибкой «.

Брайант участвовал в планировании первых авиаударов по ИГИЛ в Ираке. Он сказал Инсайдеру, что не согласен с решением по ряду причин, но «что больше всего разозлило, так это то, что мы отвернулись от наших союзников», сирийских сил обороны (SDF), которые сотрудничали с США в борьбе против ИГИЛ.

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Со времени вторжения Турции десятки тысяч мирных жителей покинули северо-восточную Сирию, 42 погибли и 123 были ранены, согласно данным Международного комитета спасения.

«Такое чувство, что мы отказываемся от нашего ближайшего союзника в борьбе против ИГИЛ, и мы оставляем их на произвол судьбы», — говорит Марти Палмер, солдат специального назначения армии, служивший рядом с SDF в Сирии сообщил The Washington Post во вторник.

США не только потеряли решающего партнера в борьбе с ИГИЛ, тем самым, возможно, уничтожили с трудом завоеванные успехи, достигнутые американскими силами и союзниками, подчеркнул Эндрю Милберн, бывший начальник штаба Центрального командования специальных операций против ИГИЛ в Ираке.

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«Я думаю, что принятое политическое решение было плохим, оно нанесет ущерб нашим национальным интересам», — сказал Милберн, полковник морской пехоты в отставке.

Ушедший в отставку специалист Сил специальных операций, который принимал участие в операциях против ИГИЛ, сказал Инсайдеру, что «как только мы начали поддерживать курдов, мы увидели впечатляющие изменения» в борьбе с ИГИЛ. «Мы увидели стратегические выгоды, это было фантастическое партнерство с YPG. Я считаю, пощечиной вывод американских войск из Сирии. Решение ТРампа сводит на нет значительный прогресс, которого мы достигли».