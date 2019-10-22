В США начались тренировочные учения по освоению легкой бронемашины JLTV

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В США начались тренировочные учения по освоению новой тактической легкой бронемашины JLTV

В Корпусе морской пехоты США сообщили, что в военном лагере Пендлтон начались тренировочные учения по освоению новой тактической легкой бронемашины JLTV. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

«JLTV гораздо более эффективный, чем Humvee», — сказал ведущий инструктор Марио Марин. «Водитель управляет бронемашиной, используя мультиплексную панель или интеллектуальный дисплей водителя. Водитель может управлять автомобилем только с помощью кончика пальца», — говорит инструктор

JLTV предназначен для замены Humvee и оснащен более современной технологией по сравнению с базовым оборудованием Humvee. Бронеавтомобиль JLTV будет производиться в пяти вариантах: двухместный грузовой JLTV-UTL, четырехместный общего назначения JLTV-GP, носитель вооружения JLTV-CCWC, носитель 30-мм пушки JLTV-GP и тягача JLTV-T.

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Уровень защищенности бронемашины засекречен. Однако известно, что базовое бронирование в полевых условиях может быть усилено дополнительной защитой. Максимальная скорость составляет 77 миль/час. Сообщается, что по грунтовым дорогам подвижность бронемашины выше, чем у автомобиля Humvee.