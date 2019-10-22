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«Титаник» исчезает: В Сети опубликовали шокирующие снимки затонувшего судна (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » «Титаник» исчезает: В Сети опубликовали шокирующие снимки затонувшего судна (ФОТО)
 
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Титаник затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого плавания из Англии в Нью-Йорк. В результате катастрофы погибли 1517 человек

В августе дайверы посетили обломки легендарного “Титаника” впервые за 14 лет. Новые фотографии показывают, что корабль поврежден из-за глубоководных течений, соли и глубинных бактерий, разъедающих металл., информирует enovosty.com/news.

Крушение парохода «Титаник» произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана.  Корабль совершал первый рейс в Нью-Йорк, но столкнулся с айсбергом в 400 милях от Ньюфаундленда.

Обломки оставались нетронутыми более 70 лет, пока военно-морской флот США не обнаружил их 1 сентября 1985 года. С тех пор десятки пилотируемых и беспилотных подводных аппаратов исследовали подводные останки “Титаника”.

В августе международная команда дайверов исследовала “Титаник” , впервые за последние 14 лет. 

Читайте: Подводная экспедиция показала, как сейчас выглядит "Титаник" (ФОТО)

В ходе экспедиции были сделаны снимки сверхвысокой четкости 4K, которые могут помочь исследователям создать 3D-модели корабля, оценить текущее состояние «Титаника» и составить прогноз о его будущем.

 «Титаник» не вечен

На самом деле, ученые считают, что к 2030 году останки корабля могут просто исчезнуть из-за бактерий, которые разъедают металл. 

«Да, как и все, в конечном итоге  «Титаник» полностью исчезнет», — говорит Патрик Лейни, президент и Основатель Triton Submarines.

Titanic BOW

Снимок  «Титаника», сделанный во время экспедиции в Августе 2019 года. Атлантик Продакшнс

titanic dive

Пилотируемая подводная лодка «Nautile» исследовала затонувший корабль «Титаник» в 1996 году. Ксавье ДЕСМИР / Гамма-Рафо / Гетти

Глубоководные течения, соль и бактерии, разъедающие металл,  уничтожают обломки легендарного корабля

titanic

Снимок “Титаника” в 1996 году. Ксавье Десмье / Гамма-Рафо 

Группа бактерий, известная как Halomonas titanicae, уничтожает корабль

Detached_rusticles_hires titanic

Под якорем  «Титаника», 2003 год. Лори Джонстон / Wikimedia Commons

Когда эти железолюбивые бактерии пируют на стали затонувшего корабля, они образовывают структуры, похожие на сталактиты. 

Генриетта Манн, ученый, который обнаружил эти бактерии в 2010 году, рассказала изданию Time, что «Титанику» осталось всего 30 лет до полного исчезновения.

Titanic_wreck_bow

Вид на носовой части «Титаника», сфотографированный в июне 2004 года. NOAA / Институт исследований / Университет Род-Айленда

Эксперты говорят, что скорость разрушения Титаника увеличивается по мере “таяния” верхних уровней корабля.

titanic

Часть обломков Титаника, исследованная во время погружения в 1996 году. Ксавье Десмье / Гамма-Рафо / Гетти

Одно из таких обрушений уничтожило одну из самых знаменитых секций затонувшего корабля: каюту капитана Эдварда Смита.

titanic 1996

Фотография 1996 года обломков Титаника.  Ванна в каюте капитана корабля. DESMIER / Гамма-Рафо / Getty Images

В 1996 году содержимое этой комнаты по правому борту «Титаника», включая остатки ванны Смита, можно было легко разглядеть.

Captain_Smith's_bathroom titanic

Вид на ванну в ванной комнате капитана Смита на «Титанике», июнь 2004 года. Лори Джонстон / Wikimedia Commons

Последние кадры, снятые с подводных лодок “Тритон” будут использованы в документальном фильме Atlantic Productions.

Titanic Side

Фотография  «Титаника», сделанная во время экспедиции в августе 2019 года. Атлантик Продакшнс.

Это будет не первая высокотехнологичная реконструкция обломков Титаника . Два года назад 360-градусная панорама была выставлена ​​в Лейпциге, Германия. Но учитывая скорость эрозии корабля, панорама уже не точная.

titanic panorama

Люди смотрят на крупномасштабную 360-градусную панораму корабля «Титаник» 27 января 2017 года в Лейпциге, Германия. Йенс Шлютер / Гетти

titanic

Снимок экрана экспедиции подводных лодок «Тритон» с кадрами «Титаника», собранными в августе 2019 года. Atlantic Productions

 


Автор: Оксана Ельченко
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