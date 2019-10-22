The Washington Times: В Венгрии опровергли информацию о клевете Орбана на Украину

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Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что премьер-министр Виктор Орбан не клеветал Трампу на Украину, называя обвинения «нелепыми».

Правительство Венгрии опровергло сообщение о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан клеветал на Украину в разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Дейв Бойер в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что премьер-министр Виктор Орбан не клеветал Трампу на Украину, называя обвинения «нелепыми». «Так работает фабрика фальшивых новостей», — сказал Ковач. Напомним, в различных новостных сообщениях говорилось, что Виктор Орбан и российский президент Владимир Путин наговаривали на Украину в разговорах с Трампом.

«Стабильность и безопасность Украины, нашего восточного соседа, по-прежнему важны для нас, и, да, безопасность и безопасность 150 000 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, является для нас важным вопросом», — сказал Ковач.

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