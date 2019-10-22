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Сирийская политика Турции может привести к ее собственному уничтожению

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Эрдоган может упиваться националистическим пылом, но ему не удается осознать, что его циничная краткосрочная стратегия может иметь страшные долгосрочные последствия внутри Турции.

Турецкие националисты и сторонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана могут приветствовать вторжение Турции в Сирию и усилия по прекращению курдского самоуправления через южную границу Турции. Эрдоган может упиваться националистическим пылом, но ему не удается осознать, что его циничная краткосрочная стратегия может иметь страшные долгосрочные последствия внутри Турции., информирует enovosty.com/news.

Эрдоган говорит, что его требование о безопасной зоне в Сирии коренится в войне Турции против терроризма. Эрдоган также говорит, что сирийские демократические силы (СДС) представляют такую ​​же угрозу, как и исламское государство. Это, конечно, чушь: СДС сформировались для борьбы с организациями Аль-Каиды и Исламским государством в то время, когда Турция пассивно, если не активно, поддерживала их. Турецкие официальные лица также не могут достоверно указывать на террористические нападения со стороны управляемых курдами частей Сирии. Группы, которые развились из РПК, не являются монолитами: СДС являются прогрессивными и умеренными; любой визит в регион ясно дает понять, что эта группа не поддерживает марксизм эпохи холодной войны РПК. Сама РПК давно стремится к миру и не нападает на мирных жителей. Отколовшаяся группа «Ястребы свободы Курдистана» (TAK) продолжает участвовать в терроризме, но они не базируются рядом с Сирией, и у них нет никакой связи с СДС.

Эрдоган разочарован тем, что международное сообщество не разделяет его оценку сирийских курдов и, действительно, желает поддержать их. Здесь, однако, у него есть только свой собственный прецедент: в 2006 году, после того, как ХАМАС победил на палестинских выборах, западные и средние государства Ближнего Востока согласились бойкотировать группу, пока они не согласились с основами соглашений Осло: предвидение терроризма и принятие права Израиля на существование. Эрдоган пообещал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что он будет соблюдать международный консенсус, но затем пригласил ХАМАС в Турцию, где оказал им восторженный и праздничный прием. Тот факт, что Турция поддерживает ХАМАС, несмотря на то, что ее террористический статус известен как среди западных, так и во многих арабских странах, подрывает любой авторитет, чтобы жаловаться на поддержку Запада ФРС. Действительно, самая большая разница между ХАМАСом и СДС заключается в том, что первые охотно и открыто принимают терроризм, а вторые предвидят его и, по сути, никогда не преследовали мирных жителей.

Потребность Турции в безопасной зоне внутри Сирии является еще одним прецедентом, который может преследовать будущие поколения турок. Сторонники Эрдогана говорят, что угроза, которую представляет РПК, оправдывает этот шаг, не говоря уже о том, что они не могут указать на атаки, исходящие из курдских самоуправляемых районов, по крайней мере, в последние годы. Если прошлое, однако, является поводом для введения буферов, как насчет армян? Увеличение исторической стипендии делает вывод, что бойня армян времен Первой мировой войны была преднамеренной. Большая часть восточной Турции была приобретена из-за террора и этнических чисток, совершенных турками против армян. В то время как некоторые турки могут отвергать идею о какой-либо эквивалентности происходящих в Сирии событий и геноцида против армян столетие назад, а другие могут сказать, что любая эквивалентность не имеет значения, поскольку Турция слишком сильна, чтобы позволить кому-либо устанавливать буфер на своей территории, это исторически сложилось так. Сирия когда-то считала себя слишком сильной, чтобы потерпеть неудачу. Ливия тоже. Но авторитарные страны часто становятся пороховыми бочками, а экстремистские идеологии — искрами. Эрдоган может полагать, что он может содержать экстремистских прокси, но всегда может поступить ответный удар. Филиалы «Аль-Каиды» внутри Сирии и Исламского государства в конечном итоге перейдут на Турцию. Если какая-либо радикальная группа совершит трансграничные атаки из Турции в Армению или Грецию, Армению, Греция и международное сообщество будут правы, если потребуют буфера на территории, которая сегодня является турецкой. И так же, как Турция требует права поселить арабов в исторически курдских районах Турции, Эрдоган создает прецедент, с помощью которого армяне и курды могут требовать заселения своего собственного населения внутри Турции. 

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Действительно, 45-летняя оккупация Кипра Турцией только усиливает идею о том, что допустимо отделять крупные страны от стран для защиты меньшинств или борьбы с терроризмом. Например, по собственной логике Эрдогана, Кипр будет прав, если потребует буфера для охвата турецкой военно-морской базы в Гельчуке и других южных портов, из которых турецкие войска посылают корабли для захвата морских ресурсов Кипра. Точно так же, как Турция требует права поселить арабов в исторически курдских районах Турции, Эрдоган создает прецедент, с помощью которого армяне и курды могут требовать заселения собственного населения внутри Турции. Действительно, 45-летняя оккупация Кипра Турцией только усиливает идею о том, что допустимо отделять крупные страны от стран для защиты меньшинств или борьбы с терроризмом. 

Эрдоган может представить себя блестящим военным тактиком наравне с Мустафой Кемалем Ататюрком, но хотя Ататюрк построил современную Турцию, продолжающиеся действия Эрдогана вполне могли бы посеять семена его уничтожения.


Автор: Оксана Ельченко
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