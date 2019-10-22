Reuters: В Южной Корее сообщили о нарушении российскими истребителями воздушного пространства

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Российские военные самолеты неоднократно заходили в Корейскую идентификационную зону противовоздушной обороны в течение шести часов.

В Сеуле сообщили о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Южной Кореи, — сообщает Хуонхи Шин в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

По имеющейся информации, шесть российских военных самолетов неоднократно заходили в Корейскую идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) в течение шести часов.

В сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) говорится, что данный инцидент уже был 20-м нарушением KADIZ российскими военными самолетами в этом году.

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Обращение в российское посольство в Сеуле с просьбой предоставить комментарий осталось без ответа. Необходимо отметить, что данный инцидент произошел накануне переговоров между южнокорейскими и российскими военными.