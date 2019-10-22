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Исследователи обнаружили военный корабль времен Второй мировой войны (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Исследователи обнаружили военный корабль времен Второй мировой войны (ФОТО)
 
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Судно находится среди груды мусора, а грунт вокруг военного корабля явно обеспокоен ударом по морскому дну.

Команда глубоководных исследователей и историков, разыскивающих потерянные военные корабли Второй мировой войны, обнаружили второй японский авианосец, который потерпел крушение в исторической битве за Мидуэй.

Директор по подводным операциям Vulcan Inc. Роб Крафт и историк военно-морского командования Фрэнк Томпсон рассмотрели высокочастотные сонарные изображения военного корабля и сообщили, что его размеры и местоположение означают, что он должен быть авианосцем Акаги.

Акаги был найден в Национальном морском памятнике Папаханаумокуакеа, покоящемся на глубине почти 5490 метров на расстоянии более 2090 километров к северо-западу от Перл-Харбора.

Исследователи обнаружили военный корабль времен Второй мировой войны (ФОТО)

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Исследователи использовали автономный подводный аппарат, или AUV, оборудованный гидролокатором, чтобы найти корабль. Транспортное средство отсутствовало в течение ночи, собирая данные, и изображение военного корабля появилось впервые в воскресенье утром.

Исследователи обнаружили военный корабль времен Второй мировой войны (ФОТО)

При первом сканировании использовался гидролокатор низкого разрешения, поэтому команда отправила свои AUV обратно, чтобы получить изображения более высокого качества.

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«Я уверен в том, что мы видим здесь. Измерения, которые мы можем извлечь из этого изображения являются неоспоримыми», — сказал Крафт. «Это не может быть никто иной, как Акаги».

Судно находится среди груды мусора, а грунт вокруг военного корабля явно обеспокоен ударом по морскому дну.

«Он сидит прямо на своем киле, мы можем видеть нос, мы можем ясно видеть корму, мы можем видеть некоторые из огневых точек на ней, и что часть полетной палубы также разрушена и отсутствует», — сказал Крафт.

Исследователи обнаружили военный корабль времен Второй мировой войны (ФОТО)

Находка последовала за открытием еще одного японского авианосца, Kaga, на прошлой неделе.

«Мы читаем о сражениях, мы знаем, что произошло. Но когда вы видите эти крушения на дне океана и все остальное, вы как бы чувствуете, какова реальная цена войны», — сказал Фрэнк Томпсон, историк из военно-морского командования истории и наследия в Вашингтоне, округ Колумбия. «Вы видите ущерб, нанесенный этим вещам, и унизительно смотреть некоторые видео этих кораблей, потому что это — военные могилы».

До сих пор был обнаружен только один из семи кораблей, которые потерпели крушение в воздушном и морском сражении в июне 1942 года — пять японских судов и два американских.

Экипаж исследовательского судна Petrel надеется найти и обследовать все потерянные корабли в битве за Мидуэй 1942 года, которую историки считают ключевой победой США в Тихом океане во время Второй мировой войны.

Битва велась между американскими и японскими авианосцами и военными самолетами в 320 километрах от атолла Мидуэй, бывшей военной базы, которую японцы надеялись захватить в результате внезапного нападения.

Исследователи обнаружили военный корабль времен Второй мировой войны (ФОТО)

США, однако, перехватили сообщения японцев и ожидали их прибытия. Более 2000 японцев и 300 американцев погибли в той битве.

Экспедиция — попытка, начатая покойным Полом Алленом, соучредителем компании Microsoft. В течение многих лет экипаж 76-метрового Petrel работал с военно-морским флотом США и другими официальными лицами по всему миру, чтобы найти и задокументировать затонувшие корабли. На сегодняшний день найдено более 30 судов.

Крафт говорит, что миссия экипажа началась с желания Аллена почтить военную службу его отца. Аллен умер в прошлом году.

«Это действительно выходит за рамки этого», — сказал Крафт. «Мы чтим сегодняшних военнослужащих, речь идет об образованности и, как вы знаете, возвращении истории к будущим поколениям».

Исследователи обнаружили военный корабль времен Второй мировой войны (ФОТО)


Автор: Оксана Ельченко
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