Для сдерживания НОАК: США продадут Тайваню оружия на $1,8 млрд

Главная » Последние новости » Новости мира » Для сдерживания НОАК: США продадут Тайваню оружия на $1,8 млрд Для сдерживания НОАК: США продадут Тайваню оружия на $1,8 млрд

Закрыть Отправить

Артиллерийская ракетная система и наземные ударные ракеты позволят тайваньским вооруженным силам в течение некоторого времени сдерживать вторжение НОАК, но китайская армия по-прежнему превосходит как по численности, так и по оснащению.

Пока Китай готовится к вторжению на Тайвань, США одобрили продажу высокоподвижных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), ракет Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER), помимо MS-110 Recce Pods, на общую сумму 1,8 миллиарда долларов., информирует enovosty.com/news.

Государственный департамент США в среду одобрил продажу иностранным вооруженным силам 11 пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) M142 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 436,1 миллиона долларов.

Также одобрение касалось 135 ракет AGM-84H Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 1,008 миллиарда долларов.

Сделка также будет включать продажу шести модулей MS-110 Recce Pod и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 367,2 миллиона долларов.

Читайте: США отказались вводить санкции против России? Озвучена интересная деталь

Артиллерийская ракетная система и наземные ударные ракеты позволят тайваньским вооруженным силам в течение некоторого времени сдерживать вторжение НОАК, но китайская армия по-прежнему превосходит как по численности, так и по оснащению.

Последняя сделка наверняка вызовет гнев Китая, отношения которого с США находятся на самом опасном уровне за последние годы. Пекин решительно выступает против продажи оружия Тайваню, который он считает отступнической провинцией, в то время как для США Тайвань является независимым государством.

Китай в последнее время активизировал свои учения, имитирующие штурм острова. Он называет эти учения и полеты вблизи тайваньских границ «учениями по объединению».

Читайте: Полны решимости защищаться от Китая: в Тайване прошли военные учения (ФОТО)

Ракета SLAM-ER

Источник: Defenseworld