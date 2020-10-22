Беспилотник Boeing успешно прошел первые испытания (ВИДЕО)

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Беспилотник компании Boeing успешно прошел первые испытания

В компании Boeing сообщили, что беспилотный истребитель Loyal Wingman успешно прошел первые испытания. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Военно-воздушные силы сотрудничают с промышленностью, чтобы гарантировать, что мы сможем найти инновационные решения для удовлетворения наших будущих приоритетов. Проект Boeing Loyal Wingman — прекрасный пример того, чего может достичь этот совместный подход», — сказала вице-маршал авиации Кэт Робертс.

Достигнув максимальной скорости 14 узлов (примерно 26 километров в час), самолет продемонстрировал прекрасные маневры. «Низкоскоростное такси позволило нам проверить работу и интеграцию систем самолета, включая рулевое управление, торможение и управление двигателем с движущимся самолетом», — сказал менеджер по летным испытаниям Boeing Australia Пол Райдер

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