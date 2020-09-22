Ёлкин свежей карикатурой пояснил, почему Навальному не возвращают одежду
Навальный заявил об истечении 30 суток, которые отводятся на доследственную проверку, и потребовал вернуть его вещи, так как они являются важной уликой
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил об истечении тридцати суток, которые отводятся на доследственную проверку, и потребовал вернуть его вещи. По его словам, одежда является важной уликой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на требование Алексея Навального вернуть ему одежду, заявив, что «заниматься одеждой — не их профиль». Но вот у известного художника Сергея Ёлкина на этот вопрос есть свой взгляд: , информирует enovosty.com/news.