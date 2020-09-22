На вооружение НОАК поступили легкие танки Type 15 (ФОТО)

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75-я общевойсковая армия НОАК недавно получила батальонный комплект легких танков Type 15.

На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны Китая подтвердил поступление на службу в 75-ю армию нового легкого танка Type 15.

75-я армия — один из «южных стражей» Китая, отвечающий за защиту южного побережья, написал в Твиттере журналист Сэм Крэнни-Эванс.

Looks like there have been some further deliveries of Type 15s to the 75th Group Army in China’s Southern Theatre Command. The 75th is one of China’s ‘Southern Guardians’ with responsibility for protecting the southern coast. pic.twitter.com/2ZRW0J1OUg — Sam Cranny-Evans (@Sam_Cranny) September 21, 2020

Легкий танк Type 15 — это китайский легкий танк третьего поколения, эксплуатируемый Сухопутными войсками Народно-освободительной армии, в качестве замены устаревшего легкого танка Type 62, представленного в 1963 году.

Type 15 разработан для удовлетворения требований к более легкому и мобильному современному танку, который может эффективно действовать в высокогорье/плато, в лесных и богатых водными ресурсами регионах, где более тяжелые основные боевые танки Type 99 и Type 96 могут испытывать трудности с прохождением.

Обладая мощным двигателем, легкий основной боевой танк Type 15 может эффективно действовать на плато и в районах с высоким содержанием воды, трудных для более тяжелых танков, а с его усовершенствованными системами управления огнем и бронебойным основным орудием калибра 105 мм он может превзойти любое другое любые другие легкие бронетранспортеры на больших высотах.

Кроме того, 81-я армия НОАК также получила новые танки Type 15.

Источник: defence-blog