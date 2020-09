На вооружение НОАК поступили легкие танки Type 15 (ФОТО)

75-я общевойсковая армия НОАК недавно получила батальонный комплект легких танков Type 15.

На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны Китая подтвердил поступление на службу в 75-ю армию нового легкого танка Type 15.

75-я армия — один из «южных стражей» Китая, отвечающий за защиту южного побережья, написал в Твиттере журналист Сэм Крэнни-Эванс.

Looks like there have been some further deliveries of Type 15s to the 75th Group Army in China’s Southern Theatre Command. The 75th is one of China’s ‘Southern Guardians’ with responsibility for protecting the southern coast. pic.twitter.com/2ZRW0J1OUg

— Sam Cranny-Evans (@Sam_Cranny) September 21, 2020