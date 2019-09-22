Россияне не верят в официальную версию взрыва в лаборатории вирусных исследований “Вектор”

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На прошлой неделе в российском городе Кольцово произошел взрыв газа в исследовательском центре, где хранились такие патогенные микроорганизмы, как сибирская язва, лихорадка Эбола и оспа

Чиновники в российском городе Кольцово, где произошел взрыв в исследовательском центре патогенов,уверяют жителей, что последствия аварии минимальны и никакой опасности для населения не существует., информирует enovosty.com/news.

Взрыв произошел на объекте в Кольцово, городе в Сибири, известном своими научными объектами. Этот — государственный научно-исследовательский центр вирусологии и биотехнологии, также известный как «Вектор» — хранит патогены сибирской язвы, лихорадки Эбола и оспы.

Авария вызвала тревогу россиян, которые писали в социальных сетях, что не доверяют официальным заверения властей.

Николай Красников, мэр города, сообщил СМИ, что ситуация находится под контролем и биологической угрозы не существует. «Вектор» и российская служба защиты прав потребителей также заявили, что во время взрыва не было утечки биологически опасных веществ.

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«Никаких работ с биологическими материалами в здании не проводилось», — прокомментировали в “Векторе”.

Заявление Российского государственного исследовательского центра вирусологии и биотехнологии, также известного как Вектор, о взрыве газа 16 сентября 2019 года. Вектор

В то же время комментарии местных жителей в российской популярной социальной сети ВКонтакте показывают, что люди не доверяют официальным заявлениям властей.

«Они нам ничего не скажут», — написал в соцсети Дмитрий Маслов.

Другие пользователи пишут: «В Чернобыле они также говорили, что опасности нет и что все под контролем».

Совсем недавно российские чиновники, по-видимому, скрывали информацию о масштабах ядерной аварии на военном объекте в Нёноксе на севере России.

Пользователь Виталий Николаевич, написал: «Ну, если они сказали, что биологической угрозы не существует, то самое время эвакуироваться».

Игорь Никулин, бывший член Комиссии по биологическому оружию при Организации Объединенных Наций, сказал Национальной службе новостей, что «трудно говорить об опасности инцидента, потому что нет уверенности, что работы с опасными бактериями и вирусами проводились именно в этом здании. «

“Вектор” является одним из двух мест в мире для хранения живого вируса оспы. Другой образец смертельного патогена хранится в США в центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, штат Джорджия. “Вектор” был основан в 1974 году. В 1970-х и 1980-х годах центр активно участвовал в разработке биологического оружия.