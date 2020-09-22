Маск прогнозирует падение акций Tesla, — Reuters

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Маск прогнозирует падение акций Tesla из-за отсутствия производства собственых аккумуляторов

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск сообщил, что инновационные технологии, которые будут представлены на ‘Battery Day’, не будут применяться в «серьезном массовом производстве» до 2022 года, что приведет к падению акций Tesla. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Акции Tesla уже упали более чем на 5% до 425,50 долларов из-за озабоченности экспертов относительно возможности Tesla производить свои собственные батареи. «Производители аккумуляторов считают, что производить аккумуляторы непросто. На это у них ушло много времени … Как Tesla может сделать это за одну ночь?», — говорит производитель аккумуляторов

По словам эксперта по аккумуляторным батареям из Сеула Пак Чул-вана, Tesla, возможно, придется сотрудничать с Panasonic для массового производства собственных аккумуляторов. По словам Пак, новые батареи могут повысить энергоемкость, сократить расходы и обеспечить более быструю зарядку, помогая автомобилям Tesla лучше конкурировать с бензиновыми.

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Некоторые представители индустрии аккумуляторов опасаются, что переход Tesla к производству собственных аккумуляторов может оказать давление на цены.