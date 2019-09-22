Китай больше всего пострадает от атаки на нефтяные заводы Саудовской Аравии

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На прошлой неделе добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое из-за атаки на два основных нефтяных объекта страны

Добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое после нападения на два нефтеперерабатывающих завода в субботу, и Китай, наряду с другими странами в Азии и на Ближнем Востоке, пострадал больше всех. , информирует enovosty.com/news.

В ночь на 14 сентября дронами были атакованы нефтеперерабатывающие комплексы, расположенные на востоке Саудовской Аравии. В результате нападения на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco произошел пожар. Около 5% суточной добычи нефти в мире, что составляет около 5 млн баррелей, было уничтожено за считанные часы. Йеменская повстанческая группировка хуситов взяла на себя ответственность за нападение, однако США прямо обвиняют Иран. Президент США Дональд Трамп уже поручил американскому министру финансов Стивену Мнучину усилить санкции против Ирана. Об этом Трамп написал в Twitter 18 сентября. «Только что дал поручение министру финансов значительно усилить санкции против Ирана», – заявил президент США.

Некоторые аналитики предсказывают, что атака на саудовские НПЗ всколыхнет мировые цены на энергоносители.

На долю Саудовской Аравии приходится 10% мировой добычи нефти, согласно публикации The National. Страна хранит как минимум 187 миллионов баррелей в запасе, что может покрыть около 28 дней экспорта.

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Дым после пожара на заводе Aramco в Абкаике, Саудовская Аравия, 14 сентября 2019 года. REUTERS

Согласно данным Обсерватории экономической сложности (OEC), которая измеряет данные о международной торговле, Саудовская Аравия является 26-й по величине экспортной экономикой в ​​мире, и ее основной экспорт — сырая и очищенная нефть, многомиллиардная индустрия для государства Персидского залива.

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Аналитики сообщили The National, что Саудовская Аравия, возможно, сможет использовать свои запасы для поддержания экспорта на срок до трех месяцев в краткосрочной перспективе, поскольку ведуться работы над восстановлением заводов.

Томас В. Липпман, ученый из Института Ближнего Востока, считает, что Китай больше всего пострадает от нестабильности в экспорте нефти Саудовской Аравией.

«Это не просто« конфликт Саудовской Аравии », а нападение на мировые поставки нефти», — сказал он изданию Business Insider. «Наиболее пострадавшей страной может стать Китай, который является крупнейшим покупателем саудовской нефти с 2009 года».

По данным Reuters, Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти в Китай с начала года.

Анализ Washington Post по импорту сырой нефти Саудовской Аравии в 2018 году показывает, что не только Китай может серьезно пострадать. Япония, Южная Корея и Индия также импортировали большие объемы сырой нефти из Саудовской Аравии.