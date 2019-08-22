Россия и G-8: Путин будет и дальше играть на противоречиях между разными странами Запада

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24- 26 августа в Биаррице (Франция) пройдет саммит G-7. Эммануэль Макрон на правах хозяина провел накануне саммита переговоры с Путиным, обозначил условия возвращения России — «разрешение украинского кризиса». Дональд Трамп, исходя из собственных внутриполитических резонов президентской кампании 2020 года, начал говорить о возможном возвращении России. Германия и Великобритания высказались против возвращения России, напомнив, что та была исключена из G-8 из-за аннексии Крыма.

Политический эксперт Евгений Магда в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» отметил, что в этой ситуации плохо, что официальная позиция Украины формировалась слишком долго, очевидно, что Владимир Зеленский не мог выйти за пределы сформированной парадигмы отношений с Россией, но пауза с обнародованием позиции слишком затянулась, информирует enovosty.com/news.

«Очевидно, что Россия, продуцирующая 3/4 дезинформации в Интернете, как утверждают ученые Принстонского университета, будет и дальше играть на противоречиях между разными странами Запада»,- подчеркнул эксперт.

Он добавил, что российский парламентарий Константин Косачев уже заявил о G-10 с участием Индии и Китая, создавая впечатление, что восстановление G-8 — вопрос практически решенный.

«Думаю, Москва на этом не остановится. А вот Украина на сложившуюся ситуацию должна реагировать консолидацией национальных интересов и четко их защищать, реагируя оперативно»,- резюмировал Магда.

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