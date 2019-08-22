Reuters: Макрон сказал Джонсону, что слишком поздно для нового соглашения по Brexit
Эммануэль Макрон сообщил Борису Джонсону, что слишком поздно для нового соглашения по Brexit
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что остается слишком мало времени, чтобы заключить новое соглашение по Brexit, — сообщают Уильям Джеймс и Майкл Роуз в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Макрон оставил дверь открытой для Британии в поисках решения ирландского «вопроса», но сказал, что любая альтернатива должна уважать как целостность единого рынка ЕС, так и стабильность Ирландии. Также Макрон сообщил, что ЕС не хочет выхода Великобритании «без соглашения», но будет готов к данной ситуации, если все-таки не удастся заключить соглашение по Brexit.
«Я хочу быть предельно ясным: в предстоящем месяце мы вряд ли успеем заключить новое соглашение по Brexit, значительно отличающееся от первоначального варианта», — сказал Макрон.
Борис Джонсон сказал Эммануэлю Макрону, что «давайте подготовим соглашение по Brexit, давайте сделаем это разумно и в интересах обеих сторон, и давайте не будем ждать до 31 октября».