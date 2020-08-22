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«Пусть лучше наши руки будут поколоты, чем наши души»: В Минске женщины с розами в руках создали цепь солидарности (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Пусть лучше наши руки будут поколоты, чем наши души": В Минске женщины с розами в руках создали цепь солидарности (ФОТО)
 
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Сегодня в Минске девушки и женщины с цветами в руках создали цепь солидарности.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, информирует enovosty.com/news.

Перед участницами прошел милиционер, который предупредил, что мероприятие не санкционировано. Колонна девушек с цветами в руках растянулась от  Комаровского рынка в Минске  до улицы Якуба Коласа.

У Комаровского рынка в белом платье с белым букетом появилась одна из лидеров протестов Ольга Ковалькова. Она идет вдоль колонны со словами на белорусском: «Верым, можам, переможам». Девушки её поддерживают, пишет tut.by

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одна из участниц акции — дизайнер Анна. Девушка рассказывает, что сейчас старается ходить на все акции.

Читайте: Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

— Я за перемены, за мирный протест, — объясняет Анна, почему она сегодня здесь. — По возможности я стараюсь выходить каждый день. Вчера мне позвонила одногруппница, и мы ходили к Веже стоять в цепочке солидарности. Завтра мы пойдём на акцию всей семьёй.

В цепочке девушки и женщины разных возрастов. У одной из них в руках икона. Девушек поддерживают сигналы машин, а молодой человек дарит им розы, пишет издание.

— Осторожно, у этих роз колючки, — советует одной из девушек оборвать шипы стоящий рядом мужчина.

— Пусть лучше наши руки будут поколоты, чем наши души, — отвечает она.

«Пусть лучше наши руки будут поколоты, чем наши души»: В Минске женщины с розами в руках создали цепь солидарности (ФОТО)


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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