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Иран не хочет войны и готов к сотрудничеству с Францией по ядерному соглашению

Главная » Последние новости » Новости мира » Иран не хочет войны и готов к сотрудничеству с Францией по ядерному соглашению
 
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Иран не хочет войны и готов к сотрудничеству с Эммануэлем Макроном по ядерному соглашению

Иран не хочет войны и готов работать над предложениями Франции по спасению международного ядерного соглашения, подписанного Тегераном с мировыми державами в 2015 году, — сообщает Нерьюс Адомаитис в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что он с нетерпением ожидает серьезного разговора с Эммануэлем Макроном. «Уже есть предложения как с французской, так и с иранской стороны, и мы планируем усиленно работать над над ними», — сказал Зариф

Иран не хочет войны и готов к сотрудничеству с Францией по ядерному соглашению

Зариф также предостерег США от попыток создать миссию по обеспечению безопасности в Персидском проливе, к которой к настоящему времени присоединились Великобритания, Австралия и Бахрейн. «Ясно, что военно-морское присутствие США в Персидском заливе направлено на то, чтобы противостоять Ирану. Не ожидайте, что мы будем молчать, когда кто-то приходит к нам и угрожает», — сказал Зариф.

Напомним, в Персидском заливе было совершено нападение на несколько международных торговых судов, что возмутило мировое сообщество. Соединенные Штаты обвинили Иран в нападении на международные суда.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 166

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