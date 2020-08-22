Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

22.08.2020 г.
14:27Навального доставили в берлинскую клинику (ВИДЕО)
13:14Трамп: «Я задержал дыхание и признал Иерусалим столицей Израиля»
11:53Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года
10:50Шпионский скандал: Офицер американского спецназа был агентом России
10:15Кому достанется империя убитого в Анталье криминального авторитета Лоту Гули - СМИ
08:00Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами
07:27"Не президентство, а реалити-шоу": Барак Обама обрушился с критикой на Дональда Трампа
Все новости мира

Аналитика

20.08.2020

Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится

Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится
Как будет развиваться ситуация в Беларуси в ближайшие недели, чем закончится "гибридная война" Лукашенко против оппозиции, состоится ли военное вторжение ...
13.08.2020

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Сюжеты в соседней с Украиной, обычно спокойной Беларуси в последние недели становились все более скандальными, а в ночь после выборов 9 августа и в последующие ...
03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...

Последние новости

22.08.2020 г.
14:49 Вирусолог назвал причины большого количества заражений COVID-19 в США
14:27 Навального доставили в берлинскую клинику (ВИДЕО)
13:14 Трамп: «Я задержал дыхание и признал Иерусалим столицей Израиля»
12:07 Празднование еврейского нового года Рош ха-Шана в Умани отменяется
11:53 Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года
10:50 Шпионский скандал: Офицер американского спецназа был агентом России
10:15 Кому достанется империя убитого в Анталье криминального авторитета Лоту Гули - СМИ
08:57 Курьезы: самые скандальные и смешные «ошибки» работников ЖКХ
08:00 Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами
07:45 В Украине собрали первый серийный "АН-178" без российских деталей
07:27 "Не президентство, а реалити-шоу": Барак Обама обрушился с критикой на Дональда Трампа
07:20 COVID-19: Из-за секты в Южной Корее могут ужесточить карантин
07:15 Двое киевлян производили и продавали моющие средства с соляной кислотой, - полиция
07:14 "Гестапо на Окрестина": появилось видео избиения и пыток в "минских застенках"
07:03 Вакцина от COVID-19 не приведет к мгновенному исчезновению коронавируса - ВОЗ
06:27 Южнокорейская разведка: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
21.08.2020 г.
23:57 Есть только одна кандидатура человека, который мог решиться на отравление Навального, - Эйдман
23:55 Фото дня: Афиша белорусского театра, объявившего забастовку в знак протеста
23:48 Путина отстраняют от власти: Экс-разведчик КГБ Швец сделал резонансное заявление о событиях в РФ
23:43 Саудовская Аравия разорвала крупный нефтяной контракт с Китаем
23:32 Новые кроссовки мужа Ким Кардашьян оскорбили мусульман
23:01 Названа причина повторного заражения COVID-19
22:26 ООН: в Беларуси в ходе протестов погибли 4 человека, 8 человек исчезли, больше ста - арестованы
22:16 Китайский врач призвал не ждать «волшебных таблеток» от COVID-19
22:02 Задержанный сотрудник «Беларуськалия» сбежал из отдела КГБ через форточку
22:00 Как в кино: Михаил Ефремов заявил в суде, что в момент ДТП сидел на пассажирском сиденье
19:59 Врачи разрешили перевезти Алексея Навального на лечение в Германию
19:54 Появились восхитительные фото, как курсанты-первокурсники приняли Военную присягу (ФОТО)
18:58 В Турции археологи нашли аналог римского Колизея
18:52 "Пробки солидарности": минские водители устроили оригинальную акцию протеста (ВИДЕО)
18:49 Химическое вещество, которое вызвало кому у Навального, могло попасть в организм "через пластиковый стаканчик" - МВД РФ
18:34 Тихановская обжаловала результаты президентских выборов
18:19 Россия будет покупать аварийный Sukhoi SuperJet 100 у самой себя, - Злой Одессит
17:57 Турция открыла крупное месторождение газа в Черном море, - Эрдоган
17:55 В Австралии задержали судно с наркотиками на 616 млн долл (ВИДЕО)
17:35 Предприятия "Укроборонпрома" надо очистить от долгов, - Шмыгаль
17:26 "Могут выходить из строя компьютеры": NASA зафиксировало аномалию в магнитном поле Земли
17:16 Хакеры слили данные более 230 млн пользователей Instagram, YouTube и TikTok
16:47 На одежде и руках Навального нашли промышленный химикат
16:35 Притула обрадовал киевлян планами повышения тарифов
16:19 В Черновцах митингуют против введения жесткого карантина
15:58 НАТО может многому поучиться у Украины, - министр обороны Великобритании
15:48 Немецкие врачи официально получили доступ к Навальному, - Associated Press
15:22 На Приазовье прошли масштабные военные учения (ВИДЕО)
14:44 В Великобритании производство находится в «тяжелой депрессии», - Reuters
14:32 Незаконно выданные дипломы университета Шевченко могут быть аннулированы - следствие
14:26 Грузия не будет восстанавливать дипломатические отношения с Россией
13:55 Завершена очередная фаза дестабилизации Беларуси: изгой Лукашенко – “миротворец” Путин, - "Злой одессит"
13:54 На столицу надвигается гроза: в Киеве установили первый уровень опасности
13:28 Врачи больницы в Омске отрицают, что Навального отравили (ВИДЕО)
13:02 Обнародован перечень пляжей в Украине, где лучше не купаться
12:50 Холодницкий подал в отставку. Все подробности
12:42 Цель Путина - присоединить Украину к российскому военно-террористическому плацдарму ОРДЛО, - Пионтковский
12:38 В Кремле допускают «слив» Лукашенко: Пионтковский назвал двух кандидатов на его место
12:26 Региональные газсбыты продают газ населению дешевле Нафтогаза
12:18 Шмыгаль рассказал, что будет с долларом до конца года
11:28 В МОЗ пояснили украинцам, грозит ли усиление карантина
11:15 "Жирный крест на всей внешней политике Путина": Пионтковский пояснил важность событий в Беларуси
11:00 Он изолирован: Американский военный рассказал про "одиночество" Путина
10:10 Ученые назвали способ обнаружения коронавируса
Все новости »

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года
 
Печать Отправить на почту

 

 

В августе 1968 года началась разработанная СССР операция по оккупации Чехословакии и закончилась так называемая «Пражская весна» — процесс демократических реформ, проводимых компартией Чехословакии под руководством Александра Дубчека.

Фото: Вацлав Тоужимский (Václav Toužimský), информирует enovosty.com/news.

На фото советский танк Т-62 с бортовым номером 314 врезается здание на главной площади чешского города Либерец около 11 часов утра 21 августа 1968 года.

Историю одной из самых известных фотографий советского вторжения в Чехословакию в 1968 году рассказал на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов, живущий в Праге.

«Фотограф Вацлав Тоужимский (Václav Toužimský) уже собирался уходить, когда увидел, что один из советских танков резко поворачивает налево. Через мгновение танк врезался в дом. Фотограф успел сделать снимок.

Читайте: Фото дня: Афиша белорусского театра, объявившего забастовку в знак протеста

Трагедия произошла на главной площади чешского города Либерец. Колонна советской военной техники следовала через город без остановки. Около 11 часов утра танк Т-62 с бортовым номером 314 неожиданно повернул влево и на полном ходу протаранил здание. Кусок фасада обрушился прямо на стоявших внизу людей.

При обрушении здания десять человек получили ранения разной степени тяжести. Двое от полученных травм скончались. 23-летний каменщик Мирослав Чижек (Miroslav Čížek) оказался погребен под обломками. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. 67-летнего пенсионера Винценца Бржезину (Vincenc Březina) извлекли из-под завалов со сломанными голенями. Он умер в больнице три недели спустя.

Еще шесть человек погибли на этой же площади утром во время беспорядочной стрельбы, открытой советскими солдатами.

Читайте: Появились восхитительные фото, как курсанты-первокурсники приняли Военную присягу (ФОТО)

Сразу после инцидента советский танк сдал назад, повредив при этом четыре автомобиля. Потом танкисты сбросили с корпуса танка крупные обломки и поехали дальше», — написал журналист.

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Разрушенные дома на главной площади города Либерец после трагического инцидента с советским танком 21 августа 1968 года. Фото: Státní okresní archiv Liberec

Напомним, в два часа ночи 21 августа 1968 г. советский пассажирский самолет Ан-24 запросил аварийную посадку в пражском аэропорту Рузине. Диспетчеры дали добро, самолет приземлился, из него высадились военнослужащие 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Советские десантники под угрозой применения оружия захватили все объекты аэродрома и начали прием транспортных самолетов Ан-12 с подразделениями десантников и военной техникой. Транспортные Ан-12 садились на полосу каждые 30 секунд.

В операции по захвату Чехословакии, которая получила название «Дунай», участвовали армии четырех социалистических стран: СССР, Польши, Венгрии и Болгарии. Основной ударной силой группировки войск стран Варшавского договора стала Советская Армия — это были 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка, общей численностью по разным данным от 170 до 240 тысяч человек. Одних только танков было задействовано около 5000. Были созданы два фронта — Прикарпатский и Центральный, а численность объединенной группировки войск достигала полумиллиона военнослужащих.

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Команду лидера Чехословакии Дубчека многократно пытались уговорить остаться на коротком поводке у Москвы и не стремиться построить социализм по западным стандартам. Уговоры не помогали. Кроме того, Чехословакия оставалась страной, где СССР так и не смог разместить ни свои военные базы, ни тактическое ядерное оружие. И этот момент был, пожалуй, главной причиной столь несоразмерной масштабу страны воинской операции — кремлевскому Политбюро нужно было заставить чехословаков подчиняться себе любой ценой. Руководство Чехословакии, чтобы избежать кровопролития и разрушения страны, отвело армию в казармы и предоставило возможность советским войскам беспрепятственно распорядиться судьбой чехов и словаков. Единственным видом сопротивления, с которым столкнулись оккупанты, был гражданский протест. Особенно ярко это проявилось в Праге, где безоружные жители города устроили настоящую обструкцию захватчикам.

В три часа ночи 21 августа советскими солдатами был арестован премьер-министр Черник. В 4:50 колонна танков и БТР направилась к зданию ЦК КПЧ, там был застрелен двадцатилетний житель Праги. В кабинете Дубчека советские военные арестовали его самого и семерых членов ЦК. В семь утра танки направились на Виноградскую, 12, где располагалось Радио Праги. Жители успели построить там баррикады, танки стали прорываться, была открыта стрельба по людям. В то утро у здания Радио в Праге погибли семнадцать человек, еще 52 были ранены и доставлены в больницу. В городе был введен комендатский час, в темное время солдаты открывали огонь по любому движущемуся объекту.

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

Плакаты на стенах домов в Чехословакии: «Беги домой, Иван, ждет тебя Наташа», «Оккупантам ни капли воды, ни ломтя хлеба», «Браво, русские ребята!,- Гитлер», «СССР, убирайся домой», «1968 — оккупанты», «Мы боялись Запада, на нас напали с Востока», «Не руки вверх, а голову выше!», «Космос вы покорили, а нас — нет», «Слону ежа не проглотить», «Да здравствует демократия. Без Москвы».

ФОТО: Adagamov.info


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 495

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится
Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Все статьи







Читайте также

Фото дня: Афиша белорусского театра, объявившего забастовку в знак протеста
 Появились восхитительные фото, как курсанты-первокурсники приняли Военную присягу (ФОТО)
Мережу вразила фотографія з військових навчань морської піхоти США (ФОТО)
 Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели участника протестов в Беларуси (ФОТО)
Британская королевская семья готовится к празднованию юбилея принцессы Анны (ФОТО)

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Польские фермеры собирают урожай прямо среди новых многоэтажек (ВИДЕО) (7465)

«Плотина означает нашу смерть»: перед Египтом возникла страшная угроза (ФОТО) (4619)

Фото дня: Протесты в Минске с высоты птичьего полета (Фоторепортаж) (4248)

Шпионский скандал в Норвегии: За чем на самом деле охотились российские спецслужбы (4051)

Аналитик пояснил, зачем Кремль подсовывает Лукашенко свою Росгвардию (3571)

Принц Саудовский Аравии Мохаммед вовлек Путина в войну в Сирии - The Guardian (3569)

Есть только одна кандидатура человека, который мог решиться на отравление Навального, - Эйдман (3428)

"Корова в небе": над швейцарскими Альпами люди увидели летающую корову (ВИДЕО) (3273)

Путина отстраняют от власти: Экс-разведчик КГБ Швец сделал резонансное заявление о событиях в РФ (3204)

Задержанный сотрудник «Беларуськалия» сбежал из отдела КГБ через форточку (3052)

Армия

Пистолет Макарова
Радиолокационная станция МАМВА (Великобритания)
Беспилотный летательный аппарат CL-327 Guardian (Канада)
Пулеметно-гранатометный комплекс «Блик-2»
Вся армия    >>

Персоны

Луценко
Юрий
Хорошковский
Валерий
Полторак
Степан
Богдан
Андрей
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Названа причина повторного заражения COVID-19 (3651)

Есть только одна кандидатура человека, который мог решиться на отравление Навального, - Эйдман (3422)

Путина отстраняют от власти: Экс-разведчик КГБ Швец сделал резонансное заявление о событиях в РФ (3200)

Задержанный сотрудник «Беларуськалия» сбежал из отдела КГБ через форточку (3051)

Китайский врач призвал не ждать «волшебных таблеток» от COVID-19 (2897)

Курьезы: самые скандальные и смешные «ошибки» работников ЖКХ (2566)

Фото дня: Афиша белорусского театра, объявившего забастовку в знак протеста (2362)

Немецкие врачи официально получили доступ к Навальному, - Associated Press (2144)

Появились восхитительные фото, как курсанты-первокурсники приняли Военную присягу (ФОТО) (1945)

У Кремлі допускають «злив» Лукашенко: Піонтковський назвав двох кандидатів на його місце (1623)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Польские фермеры собирают урожай прямо среди новых многоэтажек (ВИДЕО) (7469)

Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится (7000)

Известный голливудский актер Микки Рурк будет похоронен на Хмельнитчине (6601)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Коронакризис



help

bigmir)net TOP 100

 