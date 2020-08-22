Фото дня: советский танк Т-62 врезается в здание во время вторжения в Чехословакию в августе 1968 года

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В августе 1968 года началась разработанная СССР операция по оккупации Чехословакии и закончилась так называемая «Пражская весна» — процесс демократических реформ, проводимых компартией Чехословакии под руководством Александра Дубчека.

Фото: Вацлав Тоужимский (Václav Toužimský), информирует enovosty.com/news.

На фото советский танк Т-62 с бортовым номером 314 врезается здание на главной площади чешского города Либерец около 11 часов утра 21 августа 1968 года.

Историю одной из самых известных фотографий советского вторжения в Чехословакию в 1968 году рассказал на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов, живущий в Праге.

«Фотограф Вацлав Тоужимский (Václav Toužimský) уже собирался уходить, когда увидел, что один из советских танков резко поворачивает налево. Через мгновение танк врезался в дом. Фотограф успел сделать снимок.

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Трагедия произошла на главной площади чешского города Либерец. Колонна советской военной техники следовала через город без остановки. Около 11 часов утра танк Т-62 с бортовым номером 314 неожиданно повернул влево и на полном ходу протаранил здание. Кусок фасада обрушился прямо на стоявших внизу людей.

При обрушении здания десять человек получили ранения разной степени тяжести. Двое от полученных травм скончались. 23-летний каменщик Мирослав Чижек (Miroslav Čížek) оказался погребен под обломками. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. 67-летнего пенсионера Винценца Бржезину (Vincenc Březina) извлекли из-под завалов со сломанными голенями. Он умер в больнице три недели спустя.

Еще шесть человек погибли на этой же площади утром во время беспорядочной стрельбы, открытой советскими солдатами.

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Сразу после инцидента советский танк сдал назад, повредив при этом четыре автомобиля. Потом танкисты сбросили с корпуса танка крупные обломки и поехали дальше», — написал журналист.

Напомним, в два часа ночи 21 августа 1968 г. советский пассажирский самолет Ан-24 запросил аварийную посадку в пражском аэропорту Рузине. Диспетчеры дали добро, самолет приземлился, из него высадились военнослужащие 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Советские десантники под угрозой применения оружия захватили все объекты аэродрома и начали прием транспортных самолетов Ан-12 с подразделениями десантников и военной техникой. Транспортные Ан-12 садились на полосу каждые 30 секунд.

В операции по захвату Чехословакии, которая получила название «Дунай», участвовали армии четырех социалистических стран: СССР, Польши, Венгрии и Болгарии. Основной ударной силой группировки войск стран Варшавского договора стала Советская Армия — это были 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка, общей численностью по разным данным от 170 до 240 тысяч человек. Одних только танков было задействовано около 5000. Были созданы два фронта — Прикарпатский и Центральный, а численность объединенной группировки войск достигала полумиллиона военнослужащих.

Команду лидера Чехословакии Дубчека многократно пытались уговорить остаться на коротком поводке у Москвы и не стремиться построить социализм по западным стандартам. Уговоры не помогали. Кроме того, Чехословакия оставалась страной, где СССР так и не смог разместить ни свои военные базы, ни тактическое ядерное оружие. И этот момент был, пожалуй, главной причиной столь несоразмерной масштабу страны воинской операции — кремлевскому Политбюро нужно было заставить чехословаков подчиняться себе любой ценой. Руководство Чехословакии, чтобы избежать кровопролития и разрушения страны, отвело армию в казармы и предоставило возможность советским войскам беспрепятственно распорядиться судьбой чехов и словаков. Единственным видом сопротивления, с которым столкнулись оккупанты, был гражданский протест. Особенно ярко это проявилось в Праге, где безоружные жители города устроили настоящую обструкцию захватчикам.

В три часа ночи 21 августа советскими солдатами был арестован премьер-министр Черник. В 4:50 колонна танков и БТР направилась к зданию ЦК КПЧ, там был застрелен двадцатилетний житель Праги. В кабинете Дубчека советские военные арестовали его самого и семерых членов ЦК. В семь утра танки направились на Виноградскую, 12, где располагалось Радио Праги. Жители успели построить там баррикады, танки стали прорываться, была открыта стрельба по людям. В то утро у здания Радио в Праге погибли семнадцать человек, еще 52 были ранены и доставлены в больницу. В городе был введен комендатский час, в темное время солдаты открывали огонь по любому движущемуся объекту.

Плакаты на стенах домов в Чехословакии: «Беги домой, Иван, ждет тебя Наташа», «Оккупантам ни капли воды, ни ломтя хлеба», «Браво, русские ребята!,- Гитлер», «СССР, убирайся домой», «1968 — оккупанты», «Мы боялись Запада, на нас напали с Востока», «Не руки вверх, а голову выше!», «Космос вы покорили, а нас — нет», «Слону ежа не проглотить», «Да здравствует демократия. Без Москвы».

ФОТО: Adagamov.info