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Associated Press: Южная Корея прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными

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Южная Корея прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными на фоне обострившегося торгового конфликта

Представитель Южной Кореи заявил, что Сеул прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными, — сообщает Хуанг-Джин Ким в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Данное заявление полностью блокирует усилия Соединенных Штатов Америки по укреплению сотрудничества в области безопасности с одними из важнейшими союзниками США в азиатском регионе.

Южная Корея приняла это решение из-за ожесточенного торгового конфликта с Японией, что привело к значительному ухудшению отношений между странами. Министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал это решение «крайне прискорбным». Администрация президента Южной Кореи заявила, что блокировала сделку по разведке, потому что недавнее решение Японии понизить торговый статус Южной Кореи повлияло на отношения между странами в сфере безопасности.

Associated Press: Южная Корея прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными

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«В сложившейся ситуации правительство решило, что реализация соглашения, которое было подписано с целью обмена секретной разведывательной информацией, не отвечает нашим национальным интересам», — заявил замначальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын.

Напомним, в прошлом месяце Япония ввела более строгий контроль за экспортом в Южную Корею трех химических веществ, необходимых для производства полупроводников и экранов — ключевых экспортных товаров Южной Кореи. Кроме того, Япония исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен преференциальный торговый статус.


Автор: Оксана Ельченко
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