ВОЗ обеспокоен тревожными тенденциями распространения COVID-19 в Южной Европе, — The Guardian
ВОЗ обеспокоен тревожными тенденциями распространения COVID-19 в Южной Европе и Балканском регионе
Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сообщил, что тревожные тенденции развития коронавирусной инфекции возникают в Южной Европе и Балканском регионе. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.
Райан сказал, что несмотря на то, что «в Западной Европе эта болезнь находится под контролем, у нас все еще есть некоторые тревожные тенденции в Южной Европе и на Балканах, поэтому мы все «еще не выбрались из леса»… Эта ситуация требует постоянной бдительности»
Майк Райан также сообщил, что «Америка по-прежнему остается эпицентром эпидемии. Однако появляются тревожнные сигналы об усилении болезни в Африке».
Читайте: Кабмин предупредил о вероятности дистанционного обучения с 1 сентября