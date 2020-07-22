ВОЗ обеспокоен тревожными тенденциями распространения COVID-19 в Южной Европе, — The Guardian

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ВОЗ обеспокоен тревожными тенденциями распространения COVID-19 в Южной Европе и Балканском регионе

Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сообщил, что тревожные тенденции развития коронавирусной инфекции возникают в Южной Европе и Балканском регионе. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Райан сказал, что несмотря на то, что «в Западной Европе эта болезнь находится под контролем, у нас все еще есть некоторые тревожные тенденции в Южной Европе и на Балканах, поэтому мы все «еще не выбрались из леса»… Эта ситуация требует постоянной бдительности»

Майк Райан также сообщил, что «Америка по-прежнему остается эпицентром эпидемии. Однако появляются тревожнные сигналы об усилении болезни в Африке».

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