The Washington Times: Иранские хакеры увеличили число атак после выхода США из ядерной сделки

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Иранские хакеры увеличили число атак после выхода США из ядерной сделки The Washington Times: Иранские хакеры увеличили число атак после выхода США из ядерной сделки

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Вице-президент Microsoft сообщил, что иранские хакеры увеличили число атак после выхода США из ядерной сделки.

Вице-президент Microsoft по безопасности и доверию клиентов Том Берт сообщил, что иранские хакеры стоят за «невероятным» всплеском кибератак, начавшихся после выхода президента Трампа из иранской ядерной сделки, — сообщает Эндрю Блейк в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Мы уведомили около 10 000 клиентов о том, что подверглись хакерскому нападению со стороны группы иранских хакеров. Атаки были направлены как на физических лиц, так юридических лиц и не имели четко политической направленности», — сказал Берт.

Кроме того, вице-президент Microsoft сообщил об активной шпионской деятельности и северокорейских хакеров. «Северная Корея значительно увеличила хакерские атаки. И их целями были люди, вовлеченные в политические процессы», — сообщил Берт