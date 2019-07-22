США ведет очень позитивную переписку с Северной Кореей, — Трамп

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Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что его администрация ведет очень позитивную переписку с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что его администрация ведет очень позитивную переписку с Северной Кореей, с которой администрация активно работает над возобновлением переговоров по денуклеаризации, — сообщает Роберта Рамптон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Недавно была небольшая переписка. Очень позитивная переписка с Северной Кореей», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он не ответил на вопрос о том, было ли это переписка личной между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Когда они будут готовы, тогда и мы будем готовы», — сказал Трамп.

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Напомним, ранее Северная Корея предупредила, что, если Соединенные Штаты нарушат обязательство не проводить военные учения с Южной Кореей, это может поставить под угрозу ядерные переговоры. Госсекретарь США Майк Помпео отверг обвинение, что военные учения нарушают соглашение между Трампом и Кимом.