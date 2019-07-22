Reuters: В Иране сообщили о захвате 17 агентов ЦРУ и вынесении некоторым из них смертной казни

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Представитель Министерства информации и национальной безопасности Ирана сообщил, что арестовано 17 агентов ЦРУ, а некоторым из них вынесена смертная казнь

В Иране сообщили, что захватили 17 шпионов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), и приговорили некоторых из них к смертной казни, — сообщает Майкл Георгий в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Иранское государственное телевидение показало фотографии, на которых изображены якобы сотрудники ЦРУ. В заявлении, зачитанном по государственному телевидению, представитель Министерства информации и национальной безопасности Ирана сообщил, что 17 шпионов были арестованы, а некоторые из них приговорены к смертной казни.

Ранее в Иране казнили сотрудника иранского министерства обороны Джалала Хаджи Завара за якобы связи с ЦРУ. Жена Джалала была приговорена к 15 годам лишения свободы за соучастие в шпионаже.

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Напомним, ранее сообщалось что Иран захватил британский танкер. Представители руководства Ирана объяснили захват британского танкера «Стена Имперо» ответными мерами страны на задержание иранского танкера «Грейс 1» в Гибралтаре.