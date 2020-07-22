Китайский истребитель J-20 получил медаль за «Дизайн внешнего вида»

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Китайский стелс-истребитель J-20 получил золотую медаль за «Дизайн внешнего вида», присуждаемую Национальным управлением интеллектуальной собственности страны (NIPA).

Золотая медаль была вручена во время церемонии вручения патентов Китая 14 июля. Это первый раз, когда Чэндуский институт проектирования и исследований самолетов (CADI), подразделение Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), получил такое патентное свидетельство на национальном уровне, информирует enovosty.com/news.

«Награда, полученная истребителем J-20, является не только признанием работы CADI, но и подтверждением его независимых инновационных возможностей в области проектирования самолетов», — говорится в заявлении на новостном сайте Народно-освободительной армии.

Говорят, что разработка J-20 была навеяна американским F-22, хотя он значительно отличается по дизайну и характеристикам. В то время как F-22 должен быть модернизирован, J-20 постоянно совершенствуется с момента его ввода в эксплуатацию в 2018 году.

Наиболее важным улучшением является замена российского двигателя AL-41FM2 китайским двигателем WS-15, который предлагает улучшенную тягу и, возможно, супер-круизную способность. Говорят, что последний находится на испытании, и будущие J-20 могут быть оснащены этим двигателем.

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Источник: defenseworld