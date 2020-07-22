Глава Европарламента отказывается утверждать пакет мер по восстановлению экономики ЕС, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Глава Европарламента отказывается утверждать пакет мер по восстановлению экономики ЕС, - Reuters Глава Европарламента отказывается утверждать пакет мер по восстановлению экономики ЕС, - Reuters

Закрыть Отправить

Глава Европарламента отказывается утверждать пакет мер по восстановлению экономики ЕС из-за неправомерного сокращения финансирования некоторых программ

Глава Европейского парламента Давид Сассоли сообщил, что Европарламент не поддержит пакет мер по восстановлению экономики, сказав, что не согласен с сокращением финансирования научных исследований, молодежных программ и программ Erasmus. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сассоли считает, фонд восстановления экономики необходимо увеличить с 750 млрд евро до 1,1 трлн евро. «У нас есть предложение, однако мы бы хотели улучшить его, пытаясь предотвратить сокращение финансирования, которое мы считаем необоснованным», — заявил глава Европарламента

Согласно правилам ЕС, парламент должен одобрить пакет мер, которые должны быть реализованы в 2021 году. Правительства стран ЕС, которые переживают наихудший экономический спад в Европе после Второй мировой войны, не хотят столкнуться с задержкой финансирования. Но Сассоли был непреклонен и сказал, что «мы не можем сократить бюджет на исследования, молодежь и Erasmus».

Читайте: "Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились