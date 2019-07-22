Associated Press: В Турции сообщили, что ответят на санкции США

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Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ответит на санкции США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ответит на санкции США из-за покупки Анкарой российской противоракетной обороны С-400, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Если Соединенные Штаты будут демонстрировать враждебное отношение к нам, то мы будем предпринимать ответные меры. Это не угроза и не блеф», — сказал Мевлют Чавушоглу.

«Трамп не хочет вводить санкции против Турции, и он часто говорит, что его администрация и предыдущая администрация США также несут ответственность за то, что Турция не может покупать систему Patriot. Это правда», — сказал Чавушоглу.

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На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили, что начинают процесс исключения Турции из программы по производству истребителей F-35. Турция, как и другие партнеры по программе F-35, была частью производственной цепочки поставок высокотехнологичного реактивного самолета, производя около 900 деталей. Официальный представитель США заявил, что на перевод производства F-35 из Турции потребуется от 500 до 600 миллионов долларов.