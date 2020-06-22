В Евросоюзе растет гендерное неравенство, — Reuters

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Несмотря на снижение преступности, бедности и насилия, в Евросоюзе растет гендерное неравенство

За последние пять лет в Европейском Союзе снизились показатели преступности, насилия, бедности, плохого состояния здоровья и загрязнения воздуха. Однако усилилось гендерное неравенство, а борьба с изменением климата принесла мало результатов. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Согласно отчету Евростата, смертность в результате убийств, насилия и вандализм были снижены. Больше людей смогли удовлетворить социальные потребности, включая медицинское обслуживание и жилье. Продолжительность жизни выросла.

Однако гендерное неравенство усилилось. В то время как почасовая оплата работы женщин постепенно догоняет мужскую оплату труда, а число женщин в парламентах и ​​на руководящих должностях в крупных компаниях растет, общий баланс все равно остается отрицательным.

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Неравенство на рынке труда растет. А количество женщин, ухаживающих за детьми или престарелыми, увеличивается.