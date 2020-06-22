Испанская армия направила бронированные боевые машины Pizarro VCI/C в Латвию

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Испанская версия бронированных боевых машин Ascod под названием Pizarro была развернута в Латвии.

Транспортные средства Pizarro VCI/C, разработанные и изготовленные компанией General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas, были перевезены испанской армией в порт Бильбао для участия в операции, известной как «Расширенное прямое присутствие» (Enhanced Forward Presence — EFP) в Латвии, одной из четырех оборонительных многонациональных коалиций НАТО в странах Балтии и Польше с целью обеспечения стабильности евроатлантической безопасности., информирует enovosty.com/news.

Многонациональная боевая группа НАТО по EFP в Латвии нацелена на укрепление обороноспособности и потенциала сдерживания в восточной части территории Североатлантического союза. Присутствие боевой группы посылает безошибочный сигнал о неизменной решимости членов НАТО рассматривать нападение на одного союзника как нападение на весь Альянс из 30 членов. Усиленное передовое присутствие НАТО носит оборонительный характер соразмерно вызову и полностью соответствует международным обязательствам НАТО.

Боевая бронированная машина Pizarro была разработана для замены устаревшей легкой бронированной техники, находящейся на вооружении испанской армии, такой как бронетранспортеры M113.

VCI/I является усовершенствованной версией семейства автомобилей Ascod. Модульная архитектура обеспечивает адаптивность и масштабируемость, а также экономична в обслуживании.

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Испанский Pizarro оснащен 30-мм пушкой в ​​полностью перемещаемой электромеханической башне и пулеметом MG-3.

Автомобиль также дополнительно оснащен ограниченным количеством реактивной брони SABBLIR вдоль фронтальной дуги и может быть модернизирован позже. Реактивная броня SABBLIR усиливает защиту от кумулятивных зарядов, используемых на гранатометах.

В настоящее время испанская армия располагает четырьмя механизированными батальонами, оснащенными Pizarro VCI/C.

Источник: Defence-blog