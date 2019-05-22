The Washington Times: США планируют отказаться от продления договора о СНВ-III

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США планируют отказаться от планов продления нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)

Согласно результатам исследования, проведенного американским фондом «Heritage Foundation», США должны отказаться от планов продления нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), — сообщает Карло Муньез в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Администрация Дональда Трампа уже инициировала выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF) из-за несоблюдения Москвой условий договора о РСМД. По словам старшего аналитика Heritage Foundation Микаэлы Додж, теперь, когда наступает новый срок продления действия договора о СНВ-III, у Вашингтона появилась уникальная возможность прекратить свои отношения с Россией в области разработки ядерных вооружений.

«Чтобы контроль над вооружениями продвигал интересы национальной безопасности США и способствовал международной стабильности, у Соединенных Штатов должен быть надежный партнер, который разделяет стратегическую цель контроля над вооружениями, а именно, содействие международной стабильности», — сообщила Додж.

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По мнению Додж, Россия не заслуживает доверия. «В результате отсутствия изменений в агрессивном и враждебном поведении России по отношению к другим странам, расширение нового договора о СНВ противоречит интересам национальной безопасности США», — добавила Додж.