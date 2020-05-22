США призвали ВОЗ немедленно приступить к расследованию возникновения COVID-19

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США призвали ВОЗ немедленно приступить к расследованию возникновения COVID-19 и разработке реформ, направленных на улучшение работы ВОЗ

Соединенные Штаты Америки призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) немедленно приступить к расследованию источника возникновения коронавируса и анализу собственных мер реагирования на пандемию. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Помощник министра здравоохранения США адмирал Бретт П. Джуар в своем письменном обращении к ВОЗ заявил, что «важно срочно начать реформы, необходимые для того, чтобы подобная пандемия никогда не повторилась». Анализ действий ВОЗ должен быть направлен на «полное и прозрачное понимание источника, сроков возникновения и процесса принятия решений ВОЗ для борьбы с пандемией COVID-19», — сказал адмирал.

Во время возобновления осенью работы Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ должна представить результаты проведенного анализа и предложить реформы, направленные на улучшение работы ВОЗ.

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