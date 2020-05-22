«Синие ангелы» ВМС США показали свой полет над USS Harry S. Truman из кабины пилота (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Синие ангелы" ВМС США показали свой полет над USS Harry S. Truman из кабины пилота (ВИДЕО) "Синие ангелы" ВМС США показали свой полет над USS Harry S. Truman из кабины пилота (ВИДЕО)

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Видеоролики, размещенные военными США, открывают вид из кабины «Синих ангелов» F/A-18C / D Hornets.

Авиационная группа высшего пилотажа ВМС США «Синие ангелы» поприветствовала моряков на борту кораблей ударной группы Harry S. Truman, которые в настоящее время находятся в Атлантике, информирует enovosty.com/news.

Два видео с кабины пилота были выпущены в Сеть, давая зрителям возможность пройти этот путь вместе с командой F/A-18 Hornets, когда они пролетали над авианосцем и кораблями сопровождения.

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USS Harry S. Truman является одним из семи авианосцев ВМС США, которые сейчас находятся в море.

Этот авианосец завершил многомесячное развертывание в зонах ответственности 5-го и 6-го флотов в середине апреля и должен был вернуться домой, но корабль остался в море из-за всеобщего карантина, особенно после вспышки на борту Theodore Roosevelt.

«Корабль вступает в период, когда он должен быть готов к ответу и развертыванию в любое время», — заявил в прошлом месяце вице-адмирал 2-го флота Эндрю Льюис в своем заявлении. «Обычно мы можем сделать это у причала, но перед лицом COVID-19 нам нужно защитить наш самый ценный актив, наших людей, удерживая корабль в море».

Truman CSG проводит операции с морскими пехотинцами у побережья Северной Каролины, которые завершились в понедельник.

USS Harry S. Truman в настоящее время сопровождают крейсер USS Normandy и эсминец USS Forrest Sherman.

В течение последних нескольких недель «Синие ангелы» вместе с Thunderbirds ВВС США проводили показательные полеты в разных городах США, чтобы почтить память умерших от COVID-19.

Источник: Businessinsider