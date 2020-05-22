«Синие ангелы» ВМС США показали свой полет над USS Harry S. Truman из кабины пилота (ВИДЕО)
Видеоролики, размещенные военными США, открывают вид из кабины «Синих ангелов» F/A-18C / D Hornets.
Авиационная группа высшего пилотажа ВМС США «Синие ангелы» поприветствовала моряков на борту кораблей ударной группы Harry S. Truman, которые в настоящее время находятся в Атлантике, информирует enovosty.com/news.
Два видео с кабины пилота были выпущены в Сеть, давая зрителям возможность пройти этот путь вместе с командой F/A-18 Hornets, когда они пролетали над авианосцем и кораблями сопровождения.
Читайте: Крушение самолета ВВС Канады попало на видео, судьба экипажа неизвестна (ВИДЕО)
USS Harry S. Truman является одним из семи авианосцев ВМС США, которые сейчас находятся в море.
Этот авианосец завершил многомесячное развертывание в зонах ответственности 5-го и 6-го флотов в середине апреля и должен был вернуться домой, но корабль остался в море из-за всеобщего карантина, особенно после вспышки на борту Theodore Roosevelt.
«Корабль вступает в период, когда он должен быть готов к ответу и развертыванию в любое время», — заявил в прошлом месяце вице-адмирал 2-го флота Эндрю Льюис в своем заявлении. «Обычно мы можем сделать это у причала, но перед лицом COVID-19 нам нужно защитить наш самый ценный актив, наших людей, удерживая корабль в море».
Truman CSG проводит операции с морскими пехотинцами у побережья Северной Каролины, которые завершились в понедельник.
USS Harry S. Truman в настоящее время сопровождают крейсер USS Normandy и эсминец USS Forrest Sherman.
В течение последних нескольких недель «Синие ангелы» вместе с Thunderbirds ВВС США проводили показательные полеты в разных городах США, чтобы почтить память умерших от COVID-19.
Источник: Businessinsider