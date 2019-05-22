В Пентагоне заявили, что США не хотят войны с Ираном

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что США не хочет войны с Ираном

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время выступления в Конгрессе сообщил, что Пентагон всеми силами старается сдерживать Иран и не хочет войны на Ближнем Востоке, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Шанахан сообщает, что администрация Дональда Трампа всеми силами стремиться предотвратить дальнейшую эскалацию, заявив журналистам: «Мы не собираемся начинать войну».

Он подчеркнул, что Пентагон сделал все необходимое после того, как получил «достоверную информацию об угрозах нашим интересам и американским силам на Ближнем Востоке» и добавил, что «речь идет о сдерживании, а не о войне».

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Законодатели Конгресса подвергли критике администрацию Трампа за то, что ее представители не консультировались с Конгрессом, принимая решение по Ближнему Востоку. Парламентарии предупреждают, что администрация Трампа не может начать войну без разрешения Конгресса.