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Небо закрывается: Между США и РФ растет военная эскалация

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Соединенные Штаты Америки выходят из Договора по открытому небу с Российской Федерацией

Соединенные Штаты Америки решили расторгнуть Договор по открытому небу с россиянами. Это соглашение в последнее время носила больше символический смысл, но всё же имеет большой вес. Грубо говоря, такой дорого позволял шпионить странам друг за другом по согласию сторон. По информации Reuters, информацию о выходе из соглашения сообщили на закрытом брифинге высокопоставленные представители администрации США, которые пожелали сохранить свою анонимность. Официально об этом пока не заявление, но де-факто решение уже принято, информирует enovosty.com/news.

Швейцарская телерадиокомпания Schweizer Radio und Fernsehen обратила внимание на то, что этот договор стал уже третьим, от которого резко решили отказаться у Трампа. Американская сторона обвиняет РФ в том, что та систематически нарушает договор, не позволяя западным странам осуществлять патрульные полёты возле грузинских границ или над Калинградом.

В этом контексте отмечается, что в военном плане договор об открытом небе уже давно не играет важную роль, так как спутники позволяют контролировать ситуацию не менее точно, чем самолёты. Тем не менее, расторжение несёт глубокую смысловую нагрузку и имеет большое политическое значение. Система соглашений об обоюдном контроле за вооружением между Российской Федерацией и западными странами теряет важные элемент. Получается, что стороны будут иметь всё меньше способов выяснять планы и действия оппонента, что увеличит недоверие друг другу. И, как уже отметили в СМИ, есть серьезный риск роста военной эскалации.

Справка. Договор, подписанный после окончания Холодной войны, в 1992 году, разрешал 35 странам-участницам невооруженные наблюдательные полеты над территорией друг друга.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 517

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