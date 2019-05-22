Германия планирует полностью отказаться от добычи угля

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Германия планирует полностью отказаться от добычи угля к 2038 году

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер сообщил, что Германия планирует полностью отказаться от добычи угля к 2038 году, информирует enovosty.com/news.

В качестве компенсации за предполагаемый ущерб, правительство планирует выделить угледобывающим регионам материальную помощь в размере 40 млрд евро, из которых 14 млрд евро будет выделено регионам, а 26 млрд евро пойдет на инвестиционные инфраструктурные проекты.

Альтмайер также сообщил о предоставлении новых рабочих мест тем горнякам, которые останутся без работы в результате закрытия шахт. Прекращение добычи угля будет происходить в таких федеральных землях, как Бранденбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт, Мекленберг-Передняя Померания, Саксония и др.

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