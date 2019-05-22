Associated Press: Бум на электромобили может привести к массовому сокращению рабочих мест

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Крупнейший в мире производитель автомобилей Volkswagen постепенно прекращает производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, что может привести к массовому сокращению рабочих мест

Более 115 лет автомобильная промышленность восточногерманского города Цвиккау переживала тяжелые потрясения, включая вторую мировую войну. Теперь 90 000 человек города стремительно погружаются в новую эру перемен: полный переход работодателя Volkswagen на электромобили, — сообщает Девид МакХьюдж в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Крупнейший в мире производитель автомобилей Volkswagen постепенно прекращает производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Электрическая трансформация поднимает вопросы о долгосрочных перспективах автомобильной промышленности, в которой работают 840 000 человек в Германии и миллионы людей по всему миру. Вероятно, потребуется меньше работников с разными навыками.

Среди основных проблем можно выделить то, что электромобилям не нужны двигатели с тысячами металлических деталей, которые необходимо собрать. Если двигатель внутреннего сгорания имеет от 2000 до 3000 металлических деталей, то в электрической трансмиссии необходимо от 150 до 250 деталей. И батареи, которые приводят его в действие, производятся в самых разных процессах, которые легко делать роботам.

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По оценкам Института промышленного машиностроения им. Фрауэнгофера в Штутгарте, к 2030 году в производстве силовых агрегатов может сократиться до 97 000 рабочих мест. На данный момент Volkswagen обязался не проводить увольнения на своем заводе в Цвиккау до 2025 года в соответствии с соглашением, заключенным с профсоюзом.