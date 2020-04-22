Южноафриканский самолет C-130 Hercules потерпел серьезную поломку на испытаниях

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Самолет военно-воздушных сил Южной Африки (SAAF) C-130BZ Hercules, готовящийся к вылету из AFB Waterkloof для испытательного полета во вторник утром, как сообщается, потерпел серьезную поломку носового колеса.

Организация Denel готовит модернизированный C-130BZ Hercules ‘405’ для того, чтобы присоединить его к службе, и провела тестовый полет утром 21 апреля. Пока Hercules 405 готовился к дальнейшему испытательному полету, при запуске двигателя 2 носовое колесо оказалось втянуто, в результате чего нос самолета упал на землю. Об этом сообщили местные СМИ во вторник., информирует enovosty.com/news.

«В настоящее время ведется расследование, чтобы установить причину инцидента», — сказал бригадный генерал Хилтон Смит.

В январе 2020 года левый двигатель самолета SAAF C-130BZ с серийным номером «403», предназначенный для перевозки 59 пассажиров и восьми членов экипажа из миссии ООН, загорелся при посадке в аэропорту Гома, Демократическая Республика Конго (ДРК).

Источник: Defenseworld

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