ВМС Китая готовятся спустить на воду второй корабль-амфибию Type 075

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Ожидается, что второй корабль-амфибия Type 075 ВМС Китая (также называемый вертолетоносцем) будет спущен на воду в Шанхае в среду днем.

В понедельник Китайская Администрация безопасности на море заявила, что новое судно, построенное на верфи Hudong Zhonghua, будет отстыковано с 13:20 до 14:50 по местному времени. В сообщении говорится, что акватория длиной около 1500 метров и шириной около 350 метров у причала будет ограничена для навигации., информирует enovosty.com/news.

Хотя в уведомлении не указывалось, какое это будет судно, ожидается, что это будет судно Type 075, так как в марте в общедоступных отчетах говорилось, что судно будет спущено на воду в ближайшее время.

Напомним, 11 апреля произошел пожар на первом в Китае корабле Type 075. Государственные СМИ Китая со ссылкой на экспертов военно-морского флота сообщают, что вероятная причина пожара связана с проблемами с питанием и механическими системами, искрами, вызванными электросваркой, пожаром на кухне или воспламеняющимися материалами на палубе.

Источник: Defenseworld

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