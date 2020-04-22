США грозит сильная засуха

Главная » Последние новости » Новости мира » США грозит сильная засуха США грозит сильная засуха

Закрыть Отправить

Некоторым районам США и Мексики грозит сильная засуха

Несмотря на то, что после вспышки коронавируса уровень загрязнения воздуха снизился, климатический кризис все равно продолжается. Ученые предупреждают, что в ближайшем будущем некоторые районы США и Мексики могут оказаться на грани сильной засухи, информирует enovosty.com/news.

Основываясь на анализе уровней осадков с начала века и их совпадения с уровнями влажности почвы и зафиксированными кольцами деревьев за последние 1200 лет, моделирование природных процессов показывает, что в юго-западной североамериканской (SWNA) области может наблюдаться засуха, которая будет гораздо хуже, чем человечество может себе представить

«Предыдущие исследования были в значительной степени модельными прогнозами будущего. Сейчас мы больше не смотрим на прогнозы, а анализируем текущие процессы», — говорит биоклиматолог Пак Уильямс из Колумбийского университета.

Читайте: «Мне страшно»: Мы не справимся с пиком эпидемии, имея в арсенале термометр, капельницу и красный колпачок, - врач

«Теперь у нас достаточно наблюдений, чтобы сказать, что мы проходим те же процессы, которые были характерны для наихудших засух в истории человечества», — говорит биоклиматолог